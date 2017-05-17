وقال العميد اسماعيلي، الثلاثاء، في حشد من الكوادر العاملة في المقر: إن الدفاع الجوي حقق انجازات باهرة في مجال الكشف والاستطلاع وكذلك في المجال الراداري ومعدات استراق السمع الالكتروني ومنظومات تمييز العدو من الصديق.

واضاف: إن نصب هذه المنظومات في هيكلية الدفاع الجوي جعل الحدود الجوية تحت الرصد الدائم والدقيق.

وتابع العميد اسماعيلي: انه وفي مجال القدرات الدفاعية والدفاع الجوي، فان المنظومات المدفعية والصاروخية للدفاع الجوي المنتجة وطنيا تلبي حاجتنا للاشتباك مع الاهداف الجوية المعادية.

وقال قائد مقر الدفاع الجوي الايراني: إن المنظومات الصاروخية الجديدة وبعد اختبارها الناجح قد دخلت الخدمة العملانية بعد اختبارها بنجاح، وهي تستخدم في مجال الدفاع الجوي.



