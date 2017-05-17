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رقم الخبر: 193765 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 19:27 الاقسام: محليات  
منظومات صاروخية ايرانية جديدة تدخل الخدمة

منظومات صاروخية ايرانية جديدة تدخل الخدمة

أعلن قائد مقر (خاتم الانبياء (ص)) للدفاع الجوي الايراني العميد فرزاد اسماعيلي، بان المنظومات الصاروخية الجديدة وبعد الاختبارات الناجحة قد دخلت الخدمة العملانية وبدأت اداء مهامها في مجال الدفاع الجوي.

وقال العميد اسماعيلي، الثلاثاء، في حشد من الكوادر العاملة في المقر: إن الدفاع الجوي حقق انجازات باهرة في مجال الكشف والاستطلاع وكذلك في المجال الراداري ومعدات استراق السمع الالكتروني ومنظومات تمييز العدو من الصديق.
واضاف: إن نصب هذه المنظومات في هيكلية الدفاع الجوي جعل الحدود الجوية تحت الرصد الدائم والدقيق.
وتابع العميد اسماعيلي: انه وفي مجال القدرات الدفاعية والدفاع الجوي، فان المنظومات المدفعية والصاروخية للدفاع الجوي المنتجة وطنيا تلبي حاجتنا للاشتباك مع الاهداف الجوية المعادية.
وقال قائد مقر الدفاع الجوي الايراني: إن المنظومات الصاروخية الجديدة وبعد اختبارها الناجح قد دخلت الخدمة العملانية بعد اختبارها بنجاح، وهي تستخدم في مجال الدفاع الجوي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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