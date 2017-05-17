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رقم الخبر: 193762 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 18:44 الاقسام: محليات  
ظريف: الأمن في ايران تحقق بتواجد الشعب في الساحة ومشاركته

ظريف: الأمن في ايران تحقق بتواجد الشعب في الساحة ومشاركته

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، الاثنين، إن الجانب الأساسي من الأمن في ايران انما تحقق بتواجد الشعب في الساحة ومشاركته، والتي سيثبتها الشعب مرة اخرى الجمعة القادمة في الانتخابات.

وخلال مراسم (ايران الثقافية في عالم اليوم)، التي اقيمت مساء الاثنين، قال محمد جواد ظريف: قبل الاتفاق النووي، كان يجري تقديم صورة مسيئة عن ايران الى العالم، حيث صورت على انها معادية للسلام، وجرى تشويه سمعتها.
واضاف ظريف: إن الاعداء في السابق وقبل المصادقة على الاتفاق النووي، كانوا يصورون ايران من خلال ترويج التخويف من ايران (ايرانوفوبيا) على انها داعية حرب وخطر على السلام الدولي.. لقد قيدوا ايران القوية تحت راية (ايرانوفوبيا). وهؤلاء الاعداء يتابعون اليوم موضوع ايرانوفوبيا المزعوم وبمختلف الاشكال وبأساليب جديدة.
وأكمل: إن الجانب الأساسي من الامن في ايران انما تحقق بسبب تواجد الشعب في الساحة ومشاركته، وسوف يثبت ذلك مرة أخرى في يوم الجمعة القادم من خلال مشاركته لدى صناديق الاقتراع.
وفي جانب آخر من حديثه، قال وزير الخارجية: لقد تم اليوم وضع الحجر الأساس لنظام السلامة النووية في ايران بحضور وزيري الصحة والخارجية وبالتعاون مع شركة نمساوية كبرى.
كما رأى ظريف ان الهجوم على السفارة السعودية في طهران، أدى الى انخفاض عدد السياح القادمين الى ايران في اطار السياحة الدينية، وصرح: إن على اصحاب الثقافة والفن والفنانين ان يبذلوا العون لوزارة الخارجية من اجل استقطاب مزيد من السياح.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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