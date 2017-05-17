واكد نوبخت وهو يتحدث في مؤتمر صحفي له، ان المشاركة الأوسع للشعب دليل على شعبية النظام وان حظيت الحكومة بدعم من الشعب فسيكون بوسعها تطبيق برامجها بشكل افضل.

وردا على سؤال حول ان ما وعد به المرشح روحاني في حملته الانتخابية بالعمل على رفع العقوبات غير النووية ايضا قال نوبخت: انه ليس لمصلحة الشعب ان تفرض عقوبات عليه لا نووية ولا غير نووية.

واضاف: انه لهذا السبب فان أي مرشح يفوز في الانتخابات ويصبح رئيسا للجمهورية لابد وان يضع رفع العقوبات التي تضر الشعب، على جدول اعماله.

كما أعلن نوبخت ان وثيقة اليونسكو 2030 غير ملزمة لأي بلد، منوها الى متابعة هذا الموضوع بعد توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى ان يتم كشف التفاصيل وازالة الغموض.

واضاف: إن البعض استغل هذا الموضوع بشكل سيئ لتمرير اهدافه، وقال: إن هذا الموضوع لا ينبغي استغلاله انتخابيا.

وصرح بان وثيقة اليونسكو هي بيان ومن الناحية القانونية لا تلزم الدول بالتوقيع عليها أو مصادقتها من قبل البرلمانات تحت عنوان معاهدة أو اتفاقية.

واشار نوبخت: لو كانت احدى الدول مخالفة لإجزاء من هذا البيان، فبإمكانها وفقا للقوانين الدولية، اعلان حقها في التحفظ على الوثيقة، وماعدا ايران لم تضع أي دولة شرطا في هذه الوثيقة.

