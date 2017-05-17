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رقم الخبر: 193761 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 18:13 الاقسام: محليات  
نوبخت: الرئيس المنتخب بالاغلبية سيكون قادرا على استيفاء حقوق الشعب بنحو افضل
مؤكداً ان وثيقة اليونسكو 2030 غير ملزمة

نوبخت: الرئيس المنتخب بالاغلبية سيكون قادرا على استيفاء حقوق الشعب بنحو افضل

أعلن المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، الثلاثاء، ان من يُنتخب رئيسا باغلبية كبيرة من الشعب سيتمكن وبنحو أفضل من استيفاء حقوق الشعب داعيا المرشحين الى وضع إلغاء العقوبات على جدول اعمالهم.

واكد نوبخت وهو يتحدث في مؤتمر صحفي له، ان المشاركة الأوسع للشعب دليل على شعبية النظام وان حظيت الحكومة بدعم من الشعب فسيكون بوسعها تطبيق برامجها بشكل افضل.
وردا على سؤال حول ان ما وعد به المرشح روحاني في حملته الانتخابية بالعمل على رفع العقوبات غير النووية ايضا قال نوبخت: انه ليس لمصلحة الشعب ان تفرض عقوبات عليه لا نووية ولا غير نووية.
واضاف: انه لهذا السبب فان أي مرشح يفوز في الانتخابات ويصبح رئيسا للجمهورية لابد وان يضع رفع العقوبات التي تضر الشعب، على جدول اعماله.
كما أعلن نوبخت ان وثيقة اليونسكو 2030 غير ملزمة لأي بلد، منوها الى متابعة هذا الموضوع بعد توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى ان يتم كشف التفاصيل وازالة الغموض.
واضاف: إن البعض استغل هذا الموضوع بشكل سيئ لتمرير اهدافه، وقال: إن هذا الموضوع لا ينبغي استغلاله انتخابيا.
وصرح بان وثيقة اليونسكو هي بيان ومن الناحية القانونية لا تلزم الدول بالتوقيع عليها أو مصادقتها من قبل البرلمانات تحت عنوان معاهدة أو اتفاقية.
واشار نوبخت: لو كانت احدى الدول مخالفة لإجزاء من هذا البيان، فبإمكانها وفقا للقوانين الدولية، اعلان حقها في التحفظ على الوثيقة، وماعدا ايران لم تضع أي دولة شرطا في هذه الوثيقة.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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