أعلن وزير الكهرباء العراقي، قاسم الفهداوي، أن وفداً ايرانياً بمجال الطاقة وصل العراق يوم الثلاثاء للاتفاق على ضخ الوقود لمحطتي كهرباء بسماية والمنصورية.

وقال الفهداوي، خلال كلمته في مؤتمر التحالف الوطني العراقي، لمتابعة مطالب المحافظات التي زارها وفد التحالف مؤخراً: (لدينا إستثمار وحدات لا تستهلك وقود لتوليد الكهرباء ولدينا بحدود 5 آلاف ميغاواط يجب الانتهاء منها والبدء بوحدات المحطات التي تنشأ من الصفر). وأضاف: ان (محطة المنصورية الغازية في محافظة ديالى من أهم المحطات والمعول عليها مساعدتنا في بغداد وديالى ومشكلة التمويل تم توفيرها بصعوبة بالغة). وتابع: ان (المشكلة الثانية مع الايرانيين هناك بنوك محدودة تفتح لهم اعتماد أخيراً تم تجاوز المعضلة وسيصل وفد ايراني للاتفاق على آلية الضخ لتشغيل محطتي المنصورية وبسماية يخدمان بغداد وديالى).

من جانب آخر، أكد محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي، خلال لقائه مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية علي الموسوي، ضرورة تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان الجانبين تناولا في اللقاء موضوع تصدير وقود الديزل ومختلف المنتجات الايرانية الى العراق، حيث حضر اللقاء ممثل ولي الفقية وإمام جمعة أهواز آية الله السيد محمد علي موسوي جزائري.

وتأتي زيارة الجانب العراقي الى محافظة خوزستان في سياق تعزيز الصادرات الايرانية الى العراق، حيث تقرر في اللقاء إجراء التنسيقات اللازمة لتصدير وقود الديزل الى العراق عبر التعاونيات الحدودية في شلمجة وجذابة.

من جانبه، أعرب الضيف العراقي عن ارتياحه لزيارة محافظة خوزستان، مشيراً الى وجود أرضيات متعددة للتعاون في محافظة خوزستان، معرباً عن أمله بالتوقيع على مذاكرات التفاهم بين البلدين من خلال إجراء المزيد من المشاورات.