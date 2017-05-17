تسلمت شركة (إيران إير)، اليوم الثلاثاء، أربع طائرات من طراز (إيه.تي.آر 72-600) ذات المحركات المروحية التوربينية ضمن خططها لإعادة بناء أسطولها بعد رفع الحظر عن طهران العام الماضي.

وقال مسؤولون في قطاع الطيران في أوروبا وإيران: إن الطائرات الأربع التي طليت بألوان الشركة الوطنية الإيرانية في مقر إيه.تي.آر في تولوز تم تسليمها اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تصل إلى طهران يوم الأربعاء.

وبهذا يصل عدد الطائرات الجديدة التي تسلمتها إيران من الغرب منذ استئناف المعاملات التجارية بموجب الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى إلى 7 طائرات.

وطلبت (إيران إير) 20 طائرة طراز إيه.تي.آر 72-600 التي ينتجها مشروع مشترك بين ايرباص وليوناردو الإيطالية ومن المقرر أن تستخدم الطائرات الأربع على خطوط إقليمية تعاني نقصاً. وتقدّر قيمة الطائرة إيه.تي.آر 72-600 التي تضم 70 مقعداً عند 8ر26 مليون دولار بحسب قائمة الأسعار. ومن المتوقع أن تتسلم إيران بقية الطائرات العشرين بحلول بنهاية 2018 من بينها خمس طائرات العام الجاري.

وتسلمت الشركة الإيرانية ثلاث طائرات إيرباص في إطار صفقات لشراء ما إجماليه 180 طائرة من شركة إيرباص الأوروبية ومنافستها الأمريكية بوينغ.