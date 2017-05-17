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|رقم الخبر: 193758
|تاريخ النشر: أيار 16, 2017
|الوقت: 18:16
|الاقسام: اقتصاد
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بورصة طهران ترتفع 171 نقطة بدعم البتروكيماويات والسيارات
أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع المؤشر العام 171 نقطة إلى مستوى 80129 نقطة.
وتخطت قيمة التداولات 29ر1 تريليون ريال (الدولار=32400 ريال) بتداول 512 مليوناً و172 ألف سهم وورقة مالية توزعت على 41 ألفاً و404 صفقات. وقادت صعود المؤشر العام، أسهم شركات بندرعباس للتكرير 33 نقطة، وايرانيان الاستثمارية البتروكيماوية 24 نقطة، ومجموعة سايبا لصناعة السيارات 21 نقطة.
وبالسوق الموازية، صعد المؤشر (آيفكس) نقطة واحدة الى مستوى 916 نقطة.
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