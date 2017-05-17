  • الأربعاء ٢٠ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193758 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 18:16 الاقسام: اقتصاد  
بورصة طهران ترتفع 171 نقطة بدعم البتروكيماويات والسيارات

بورصة طهران ترتفع 171 نقطة بدعم البتروكيماويات والسيارات

أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع المؤشر العام 171 نقطة إلى مستوى 80129 نقطة.

وتخطت قيمة التداولات 29ر1 تريليون ريال (الدولار=32400 ريال) بتداول 512 مليوناً و172 ألف سهم وورقة مالية توزعت على 41 ألفاً و404 صفقات. وقادت صعود المؤشر العام، أسهم شركات بندرعباس للتكرير 33 نقطة، وايرانيان الاستثمارية البتروكيماوية 24 نقطة، ومجموعة سايبا لصناعة السيارات 21 نقطة.

وبالسوق الموازية، صعد المؤشر (آيفكس) نقطة واحدة الى مستوى 916 نقطة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2088 sec