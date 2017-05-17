بورصة طهران ترتفع 171 نقطة بدعم البتروكيماويات والسيارات أغلقت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع المؤشر العام 171 نقطة إلى مستوى 80129 نقطة.