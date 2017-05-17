اعتبر محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، ان تحقيق نمو بمعدل 6ر11 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من السنة الإيرانية الماضية (انتهت في 20 آذار/ مارس الماضي) يمثل النتائج الأولي لتنفيذ الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية.

وفي تصريح له يوم الإثنين، قال سيف: إن البعض يعتقد بأن النمو الإقتصادي في البلاد تحقق بفضل بيع النفط هذا في حين إن زيادة حجم مبيعات النفط هي نتيجة للإتفاق النووي، مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت من إستعادة حصة إيران في منظمة (أوبك). ولفت إلى أن البلد مر خلال العام 2013 بأوضاع حساسة وتقلبات إقتصادية وإضطرابات في الأسواق الأمر الذي جعل المستثمرين غير قادرين على إتخاذ قرار حقيقي في هذا المجال بالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها إيران على مستوى الموارد البشرية والثروات الجوفية، الأمر الذي يرشحها لأن تكون محوراً لجذب المستثمرين الأجانب وهو ما تحقق بالفعل بفضل الإتفاق النووي.

وأشار سيف إلى أن التخلص من الركود الإقتصادي يتطلب معالجة مسألة التضخم، لافتاً إلى أن الحكومة ركزت منذ البداية إهتمامها على معالجة التضخم وخفض معدلاته وهذا ما تحقق خلال العام الماضي حيث أصبحت معدلات التضخم أحادية الرقم .

وأشار سيف إلى نتائج الإتفاق النووي في المجال المصرفي، وقال: في فترة الحظر كانت العلاقات المصرفية بين إيران والدول الأخرى مقطوعة وهذا ما أدى الى خروج التجارة الخارجية عن النظام المصرفي فيما تعرضت العملات الصعبة للتقلبات المستمرة، مشيراً إلى أن التدابير التي أتخذت في إطار الإتفاق النووي ساعدت على إحياء العلاقات المصرفية.