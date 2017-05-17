أعلن المدير التنفيذي لشركة خطوط الأنابيب واتصالات قطاع النفط الايراني، ان هذه الشركة على استعداد تام لنقل مشتقات مصفى (نجم الخليج الفارسي).

وأشار عباس علي جعفري نسب، في تصريح له الاثنين، الى الإنجاز الكبير في البلاد المتمثل في استمرار إنتاج البنزين، معلناً استعداد هذه الشركة الكامل لنقل المشتقات النفطية من مصفى نجم الخليج الفارسي. وأضاف: ان خطوط الأنابيب لديها القابلية لنقل المشتقات المنتجة في مصفى (نجم الخليج الفارسي)، لأن منتجات المرحلة الأولى من هذا المصفى ستكون بديلاً للبنزين المستورد، ولا توجد أي مشكلة في نقله. وتابع: انه ومن أجل نقل منتجات المرحلتين الثانية والثالثة من مصفى نجم الخليج الفارسي، فلابد من الإسراع في عمليات إنشاء خط أنبوب بندرعباس - رفسنجان لزيادة طاقة نقل المشتقات.

ويبلغ طول خط أنبوب نقل المشتقات النفطية في منطقة الخليج الفارسي قرابة 248 كيلومتراً، وتبلغ طاقة نقله اليومية 300 ألف برميل من المشتقات النفطية.

وكان الرئيس الايراني قد افتتح المرحلة الأولى من مصفى نجم الخليج الفارسي للمكثفات الغازية، في 30 نيسان/ أبريل الماضي، بطاقة إنتاجية تبلغ 360 ألف برميل يومياً. بتدشين هذه المرحلة، يتم إنتاج 12 مليون لتر من البنزين، و5ر4 مليون لتر من زيت الغاز (السولار)، ومليون لتر من النفط الأبيض، و3ر1 مليون لتر من الغاز المسال وكلها ضمن مواصفات (يورو4).