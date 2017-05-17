ارتفع حجم التبادل التجاري لإيران في العام الايراني الماضي (1395) 2016-2017 بنسبة 5ر33 بالمائة من حيث الوزن و2 بالمائة من حيث القيمة مقارنة للسنوات الأربع الماضية، حسب الأرقام الرسمية الصادرة.

الموضوع الاقتصادي والدخل الأسري من أهم المواضيع التي يطرحها المرشحون للانتخابات الرئاسية الايرانية في حملاتهم الانتخابية. بعض المرشحين أشاروا الى أداء الحكومة الحالية، وادعوا ارتفاع حجم الواردات في الحكومة الحادية عشرة، في حين ان مفاوضات التعاون مع الدول المختلفة بما فيها الأوروبية تعززت بعد الاتفاق النووي.

واستناداً للتقرير السنوي للعام الايراني الماضي الصادر عن جمارك الجمهورية الاسلامية، فان مؤسسة تطوير التجارة الايرانية نشرت المعلومات في إطار بيانات ومن خلالها يمكن مقارنة أداء الحكومة الحالية مع الحكومة السابقة.

ووفقاً لأرقام الجمارك الايرانية، فان حجم الصادرات من حيث الوزن بلغ 110 ملايين و985 ألف طن وبقيمة 36 ملياراً و610 ملايين دولار في العام الماضي، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 36 بالمائة من حيث الوزن و11 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالسنوات الأربع الماضية.

حجم الصادرات في الحكومة السابقة بلغ 69 مليوناً و85 ألف طن وبقيمة 32 ملياراً و534 مليون دولار. حجم واردات السلع في نهاية الحكومة العاشرة أي قبل أربع سنوات، ازداد بنسبة 15 بالمائة من حيث الوزن و18 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالحكومة الحادية عشرة.

حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي سجل نحو 163 مليوناً و47 ألف طن وبقيمة 87 ملياراً و614 مليون دولار، في حين كان 108 ملايين و476 ألف طن وبقيمة 85 ملياراً و882 مليون دولار قبل أربع سنوات، ليسجل زيادة بنسبة 5ر33 بالمائة بالوزن و2 بالمائة بالقيمة .

والدول العشر الأولى في قائمة صادرات السلع الايرانية في العام الماضي هي الصين والإمارات العربية المتحدة والعراق وتركيا وكوريا الجنوبية وأفغانستان واليابان وباكستان وتايوان، حيث تم تصدير 81 بالمائة من السلع الايرانية وبقيمة 35 ملياراً و774 مليون دولار الى هذه الدول.