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رقم الخبر: 193753 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: محليات  
اللواء صفوي: القوة الوطنية النابعة من الداخل، السبيل الوحيد لمعالجة الأمور

اللواء صفوي: القوة الوطنية النابعة من الداخل، السبيل الوحيد لمعالجة الأمور

اعتبر المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة ان رئيس الجمهورية الاصلح يجب ان يفكر بالقوة الوطنية النابعة من الداخل لمعالجة القضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية والا تكون نظرته موجهة نحو الخارج من اجل حل المشاكل.

واكد اللواء صفوي في تصريح له اليوم الثلاثاء ان الأمن الحالي في الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين ابناء الشعب، رهن بالجهود الدؤوبة وتضحيات الشهداء والمضحين والمعاقين معتبران ان القوة الدفاعية وقوة الردع للقوات المسلحة تشكل سندا لتدعيم الحكومة وتقدم البلاد.

واضاف ان السند الجماهيري للقوات المسلحة وتوفير الأمن من قبل الشعب يعد من المواصفات الرئيسية للسياسات الامنية للجمهورية الاسلامية الايرانية موضحا ان توطين مواصفات وعناصر الامن في داخل البلاد حال دون تسرب اللاأمن وعدم الاستقرار من خارج الحدود الى داخل البلاد.

من جانب آخر قال المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة ان البلدان التي تتمتع باقتصاد قوي تحظى بشكل عام بإحترام سائر البلدان موضحا ان الدول والقوى الكبرى تستخدم الاقتصاد كاداة للضغط في مجال التبادل التجاري والعلاقات السياسية من اجل فرض ارادتها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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