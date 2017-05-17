أكد مساعد وزير الصناعة، مهدي كرباسيان، ان ايران تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج الحديد الاسفنجي.

وأشار كرباسيان، خلال مراسم تدشين أول مصنع لإنتاج الحديد الاسفنجي في محافظة خوزستان (جنوب البلاد)، الى أن مشروع إنتاج الحديد الاسفنجي سيستمر حتى بلوغ طاقة 4 مليون طن. وأوضح انه من المقرر أن يتم توسيع مشروع إنتاج الحديد الاسفنجي ليصل إنتاج السبائك الصلبة الى 800 ألف طن والإنتاج العام 4 ملايين طن.

ولفت مساعد وزير الصناعة الى وجود 3 مليارات طن مخزون رئيسي من خامات الحديد في البلاد، منوهاً الى أنه من المتوقع أن تصبح ايران من بين الدول العشر الأولى في احتياطي خام الحديد. كما أشار كرباسيان الى تصدير 6 ملايين و700 ألف طن من الصلب العام الماضي، حيث كان حجم تصدير الصلب في عام 2015، 4 مليون طن.

وتتحكم التقنية الايرانية (pered) بخط الإنتاج في مصنع صلب خوزستان الذي سيبلغ إنتاجه حوالي 800 ألف طن من الحديد الاسفنجي ومليون طن من الصلب المموج. وسيتمكن مصنع الصلب في خوزستان من إنتاج 4 ملايين طن من سبائك الصلب عند إكمال المراحل المقبلة في تطوير هذا المصنع.

ويمتد مصنع صلب خوزستان على مساحة 260 هكتاراً ويوفر فرص عمل حالياً لـ168 شخصاً بشكل مباشر حالياً، وسيرتفع هذا العدد الى 250 في مرحلة دخوله الإنتاج الفعلي، وإلى 400 عامل بعد الانتهاء من المرحلة الثانية لتطويره، وبلغت قيمة الاستثمار في هذا المصنع حوالي 116 مليون يورو.