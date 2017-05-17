وأشار العميد حسين دهقان في كلمة له امام جمع من منتسبي وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء الى ضرورة المشاركة الشعبية القصوى في انتخابات يوم 19 ايار/مايو الجاري، وقال: ان ملحمة المشاركة الشعبية في الانتخابات في يوم الجمعة 19 ايار/مايو، تضمن حياة الثورة الاسلامية واستمرارها، وستمنح الاستمرارية لتقدم ايران الاسلامية وعزتها وشموخها.

ولفت الى الظروف الحساسة والمعقدة في المنطقة والمؤامرات الخطرة التي خططت لها اميركا والكيان الصهيوني ونظام آل سعود لاستمرار الازمة والحرب وإراقة الدماء في المنطقة في إطار ما يسمى "الناتو العربي"، وقال: من خلال استعراضنا لاتحادنا وانسجامنا وقوتنا الوطنية في الانتخابات الوشيكة، سنكون قادرين على إحباط هذه المؤامرة الخبيثة وسنتجاوزها.

وأكد العميد دهقان على إقامة الانتخابات في بيئة ملحمية ونشطة مصحوبة بالنظام والامن التام، وقال: على افراد الشعب والتيارات والاحزاب والتوجهات السياسية والمعنيين بإقامة الانتخابات، ان يوفروا الارضية لأنتخابات حماسية ملحمية من خلال مراعاة القانون واحترام آراء ووجهات نظر وميول الجانب الآخر.

وأضاف: لا شك ان ملحمة الشعب في 19 أيار/مايو، ستكون دعامة كبرى وقوية للقوات المسلحة في الدفاع عن حياض الدين والوطن، وستعمل على مضاعفة معنوياتها.

ودعا وزير الدفاع الجميع بعد تحديد رئيس الجمهورية المنتخب، الى التكاتف والعمل جنبا الى جنبا بوحدة وانسجام من اجل تحقيق الاهداف المخطط لها ضمن الخطة العشرينية.

وأعرب العميد دهقان عن ثقته ورجائه بأن الشعب الايراني العظيم سيسطر ملحمة أكبر من خلال مشاركته المليونية هذه المرة ايضا، وسيزرع اليأس في قلوب أعداء ايران الاسلامية ومناوئيها.





