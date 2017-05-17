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رقم الخبر: 193749 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 17:46 الاقسام: دوليات  
تزايد اضطهاد المدافعين عن الحقوق في العالم

تزايد اضطهاد المدافعين عن الحقوق في العالم

أشارت منظمة Amnesty International إلى تزايد تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الضغوط والمضايقات والعنف والملاحقات في مختلف أرجاء العالم.

وجاء في تقرير نشرته هذه المنظمة الدولية غير الحكومية اليوم الثلاثاء أنه قتل 281 مدافعا عن حقوق الإنسان في 22 دولة خلال عام 2016.

ونوهت الوثيقة بأن هذا العدد وصل في عام 2015 إلى 156 شخصا. وقال التقرير:" تنفذ الحكومات والجماعات المسلحة والشركات وغيرها من القوى النافذة والحاكمة، هجمات مباشرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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