متمردوا ساحل العاج يقبلون اتفاقا مع الحكومة قال متحدثان يوم الثلاثاء إن قادة تمرد عسكري على مستوى ساحل العاج قبلوا اقتراحا من الحكومة بشأن المكافآت والعلاوات ووافقوا على العودة للثكنات وإنهاء تمردهم.