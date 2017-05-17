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|رقم الخبر: 193745
|تاريخ النشر: أيار 16, 2017
|الوقت: 17:46
|الاقسام: دوليات
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متمردوا ساحل العاج يقبلون اتفاقا مع الحكومة
قال متحدثان يوم الثلاثاء إن قادة تمرد عسكري على مستوى ساحل العاج قبلوا اقتراحا من الحكومة بشأن المكافآت والعلاوات ووافقوا على العودة للثكنات وإنهاء تمردهم.
وقال المتحدثان للصحفيين في مدينة بواكيه إن الاتفاق تضمن دفع مكافآت تبلغ خمسة ملايين فرنك أفريقي (8400 دولار) توا للجنود المتمردين وعددهم 8400 جندي يتبعها دفع مليوني فرنك أفريقي بنهاية يونيو حزيران. وكان قد سيطر المتمردون على طرقات رئيسية مهمة وعلى ثاني أكبر المدن أيضا خلال الفترة الأخيرة.
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