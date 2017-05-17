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رقم الخبر: 193741 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 17:15 الاقسام: منوعات  
اليكم الطريقة الصحيحة للشواء على الفحم!

اليكم الطريقة الصحيحة للشواء على الفحم!

اليكم هذه المعلومات حول الطريقة الصحيحة للشواء على الفحم:

- من المفضل عند شواء اللحم على الفحم أن تكون شرائح اللحم سميكة وإن كان السمك هو ما تريدون شويه على الفحم من المفضّل أن تكون الشريحة بحجم كف اليد وبسماكة سنتمتراً واحداً تقريباً.

- تتبيل اللحم يجب أن يتم قبل 40 دقيقة من الشواء وليس قبل الشواء على الفحم بشكل فوري لأن الملح يجعل اللحم قاسياً عندما يطهى على النار.

- عندما تتعرض شريحة اللحم الى حرارة الغرفة قبل الشواء تصبح طريقة طهيها أسرع وأفضل وتنضج من كافة النواحي وهذا أفضل من الشرائح المجمدة التي تخرج من الثلاجة الى الفحم على الفور.

- الفحم الصلب أو الفحم الحجري من الخيار الأفضل الذي يمكن اختياره من أجل الحصول على نتائج أفضل في الشواء وهو المستخدم في القسم الأكثر من المطاعم لأنه يمنح حرارة عالية لوقت طويل أفضل من أي نوع آخر من الفحم.

- رتبوا الفحم في الشواية بطريقة يكون نصفها محتوياً على الفحم والنصف الآخر لا يحتوي عليه فتصبح نصف باردة ونصف حارة الأمر الذي سيساهم في شواء اللحم بطريقة أفضل.

- ضعوا اللحم في المكان الذي لا يحتوي على الفحم بحيث يقلّب اللحم على الحرارة من دون التعرض لدرجة كبيرة منها الأمر الذي يجعله يصل الى الاستواء بشكل جيد ومن دون أن يصبح قاسياً.

- قلبوا اللحم على الفحم من وقت الى آخر باستخدام الملقط لا الشوكة لأنها تتسبب بخروج السوائل من اللحم.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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