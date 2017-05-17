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رقم الخبر: 193740 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 17:13 الاقسام: منوعات  
أوسخ وظيفة في التاريخ!

أوسخ وظيفة في التاريخ!

يوجد عامل نظافة في بنغلاديش، يعمل طوال اليوم وهو مدسوس في مصارف الشوارع لتنظيفها..

وحصل هذا العامل، على لقب الرجل الذي يعمل في أسوأ وظيفة في العالم، وهو مسؤول عن مدينة دكا، ويعمل في خطوط الصرف الصحي للمدينة دون ارتداء معدات السلامة المناسبة وغالباً ما يأخذ معه عصا فقط وينزل في هذه المصارف دون قناع أو غيرها من معدات الغوص الواقية من القذارة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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