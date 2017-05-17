وحصل هذا العامل، على لقب الرجل الذي يعمل في أسوأ وظيفة في العالم، وهو مسؤول عن مدينة دكا، ويعمل في خطوط الصرف الصحي للمدينة دون ارتداء معدات السلامة المناسبة وغالباً ما يأخذ معه عصا فقط وينزل في هذه المصارف دون قناع أو غيرها من معدات الغوص الواقية من القذارة.