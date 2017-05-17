  • الأربعاء ٢٠ شعبان ١٤٣٨
  • الأربعاء , مايو 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193737 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 17:03 الاقسام: منوعات  
(كلب السطح) يحير سكان بلدة!

(كلب السطح) يحير سكان بلدة!

(لا تقلقوا بشأن الكلب على السطح).. بهذه العبارة يستقبل سكان منزل في ولاية تكساس الأميركية زوارهم وغيرهم من الناس الفضوليين، وذلك بسبب كلبهم الذي يحب إمضاء معظم وقته على سطح المنزل، مثيراً حيرة وقلق المارة.

ويتلقى سكان المنزل شكاوى دائمة من المارة الذين يطرقون بإبهم لتحذيرهم بشأن الكلب الذي وصل إلى السطح، معربين عن خوفهم على حياته، مما دفع أصحابه لكتابة (لافتة) لطمأنتهم.

وجاء في اللافتة: (لا تقلقوا.. كلبنا هاكلبيري تعلم كيف يصعد إلى السطح من الحديقة الخلفية. نحن لا نتركه في الحديقة الخلفية دون وجود أحد في المنزل. هو لن يقفز إلا إذا أغريته بطعام أو بكرة).

وأضاف أصحاب المنزل: (نقدر خوفكم ولكن نرجوكم ألا تطرقوا بابنا، نحن نعلم أنه على السطح.. لكن يمكنكم التقاط صور له ومشاركتها مع العالم من خلال وسم (هاك كلب السطح)).

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2039 sec