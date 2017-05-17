(لا تقلقوا بشأن الكلب على السطح).. بهذه العبارة يستقبل سكان منزل في ولاية تكساس الأميركية زوارهم وغيرهم من الناس الفضوليين، وذلك بسبب كلبهم الذي يحب إمضاء معظم وقته على سطح المنزل، مثيراً حيرة وقلق المارة.

ويتلقى سكان المنزل شكاوى دائمة من المارة الذين يطرقون بإبهم لتحذيرهم بشأن الكلب الذي وصل إلى السطح، معربين عن خوفهم على حياته، مما دفع أصحابه لكتابة (لافتة) لطمأنتهم.

وجاء في اللافتة: (لا تقلقوا.. كلبنا هاكلبيري تعلم كيف يصعد إلى السطح من الحديقة الخلفية. نحن لا نتركه في الحديقة الخلفية دون وجود أحد في المنزل. هو لن يقفز إلا إذا أغريته بطعام أو بكرة).

وأضاف أصحاب المنزل: (نقدر خوفكم ولكن نرجوكم ألا تطرقوا بابنا، نحن نعلم أنه على السطح.. لكن يمكنكم التقاط صور له ومشاركتها مع العالم من خلال وسم (هاك كلب السطح)).