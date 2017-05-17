وقال ترامب في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه وبصفته رئيسا للجمهورية لديه الحق في إطلاع الروس على معلومات متعلقة بالإرهاب وسلامة الملاحة الجوية، مشيرا إلى أن وراء ذلك اسبابا إنسانية وكذلك لرغبته في أن تكثف روسيا بشكل كبير جهودها لمكافحة تنظيم الدولة والإرهاب.



وكانت واشنطن بوست قد ذكرت أن المعلومات التي تبادلها الرئيس الأميركي مع لافروف والسفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك هي من نوع المعلومات فائقة السرية وكانت تتعلق بتنظيم داعش الارهابي، وأوضحت أن هذه المعلومات قدمها أحد شركاء الولايات المتحدة لكنه لم يعط لواشنطن الإذن بمشاركتها مع موسكو.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي -طلب عدم كشف اسمه- قوله إن الرئيس الأميركي "كشف للسفير الروسي عن معلومات أكثر من تلك التي نتقاسمها مع حلفائنا أنفسهم"، وأوضح أن الأمر يتعلق بمعلومات تُصنفها وكالات الاستخبارات الأميركية على أنها من بين الأكثر سرّية.



وبحسب واشنطن بوست، فإن ترمب "وصف تفاصيل تهديد إرهابي من تنظيم داعش مرتبط باستخدام حواسيب محمولة داخل طائرات".



وأوضحت أنها قررت عدم نشر مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا "المخطط الإرهابي" بناء على طلب صريح من مسؤولين أميركيين.



نفي واستياء

ونفى البيت الأبيض بقوة ما نقلته واشنطن بوست وندد بها ووصفها بأنها رواية "كاذبة"، وأكد أن الرئيس الأميركي لم يتحدث أبدا عن "أساليب الاستخبارات أو مصادرها" خلال استقباله وزير الخارجية الروسي.



ونفى مستشار الأمن القومي الأميركي، هربرت ماكماستر، صحة الأمر. ونقلت شبكة "سي. بي. إس" الإخبارية الأمريكية عن ماكماستر، قوله إنه "لا شيء يأخذه الرئيس بجدية بالغة عدا أمن الشعب الأميركي".



وأضاف: "حضرت الاجتماع (ترامب- لافروف) ولا شيء مما يروج له في وسائل الإعلام قد حصل، الرئيس (ترامب) لم يكشف عن أي معلومات عسكرية لم تكن معروفة مسبقًا".



وكان السيناتور الديمقراطي مارك وارنر قد اعتبر أن المعلومات المنشورة -إن ثبتت صحتها- تمثل "صفعة في وجه مجتمع الاستخبارات الأميركي"، فيما وصف السناتور ديك روبن تصرف ترمب بـ"الخطير" و"الطائش"، بينما أكد السناتور الجمهوري جون ماكين أن المعلومات المنشورة "مقلقة".