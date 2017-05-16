اعترف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بفشله مع فريقه الحالي، بعد أن خرج خالي الوفاض هذا الموسم، للمرة الأولى في تاريخه التدريبي.

وأكد الإسباني أن مستقبله مع مان سيتي في خطر إذا فشل في تحقيق النجاح بالموسم المقبل، مؤكدًا أنه لو كان ذلك الأمر حدث مع برشلونة أو بايرن ميونيخ كان سيتعرض للإقالة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "في وضعي الحالي سوف أُقال بالتأكيد، من الأندية السابقة التي عملت فيها بعد هذا الموسم".

وأضاف: "نعم، لأنني يجب أن أفوز، عندما وصلت لبرشلونة كان هناك الكثير من الضغط ولو لم أحصل على النتائج الجيدة في أول 6 أشهر كنت سأخرج، لم يكن لدي شيء أدافع به عن نفسي، وفي بايرن ميونيخ كذلك، هناك لا يعطونك فرصة ثانية، لقد حصلت على فرصة ثانية هنا ونأمل تحقيق النجاح الموسم المقبل".

وتابع: "لو لم تسر الأمور بشكل جيد الموسم المقبل، سوف يكون لدي عام واحد في عقدي، ومع عدم النجاح بالتأكيد سوف يتم تغيير المدرب، سيكون هناك ضغط علي الموسم المقبل ولقد قلت من قبل أتيت هنا بسبب ما حققته في السابق".

وأكمل: "بعض المدربين يكون عليهم الفوز أو الرحيل هذا يتم الاتفاق عليه منذ البداية، هنا جئت من أجل الفوز ولكنه لم يحدث، لم يكن ممكنًا".