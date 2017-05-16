رفض الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، تأكيد بقائه في نادي تشيلسي الموسم المقبل، وسط التقارير التي تربطه بقوة لتدريب إنتر ميلان الإيطالي الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن النجاح الذي حققه كونتي مع تشيلسي هذا الموسم جذب الكثير من الأنظار نحوه خاصة من إنتر ميلان وبرشلونة، ويقال إن ريال مدريد يراقب تطورات مستقبله أيضًا.

وعندما سأله مراسل موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي عن بقائه في تشيلسي الموسم المقبل قال: "في الوقت الراهن لا أستطيع أن أقول أي شيء، حقًا لا يمكنني قول أي شيء".

وأضاف: "إذا سألتني إن ما كانت عائلتي تفتقدني، فبصدق يجب أن أقول نعم، إنهم يفتقدوني، ليس من السهل البقاء وحيدًا والعيش في هذه التجربة، عائلتي ما زالت في إيطاليا".

يذكر أن أنطونيو كونتي قاد فريقه تشيلسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في أول موسم له مع الفريق، كما تنتظره مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال نهاية الشهر الجاري.