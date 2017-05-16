  • الثلاثاء ١٩ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193719 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 14:00 الاقسام: رياضة  
الوحدة القاسية قد تضطر كونتي لاتخاذ قرار الرحيل

الوحدة القاسية قد تضطر كونتي لاتخاذ قرار الرحيل

رفض الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، تأكيد بقائه في نادي تشيلسي الموسم المقبل، وسط التقارير التي تربطه بقوة لتدريب إنتر ميلان الإيطالي الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن النجاح الذي حققه كونتي مع تشيلسي هذا الموسم جذب الكثير من الأنظار نحوه خاصة من إنتر ميلان وبرشلونة، ويقال إن ريال مدريد يراقب تطورات مستقبله أيضًا.

وعندما سأله مراسل موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي عن بقائه في تشيلسي الموسم المقبل قال: "في الوقت الراهن لا أستطيع أن أقول أي شيء، حقًا لا يمكنني قول أي شيء".

وأضاف: "إذا سألتني إن ما كانت عائلتي تفتقدني، فبصدق يجب أن أقول نعم، إنهم يفتقدوني، ليس من السهل البقاء وحيدًا والعيش في هذه التجربة، عائلتي ما زالت في إيطاليا".

يذكر أن أنطونيو كونتي قاد فريقه تشيلسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في أول موسم له مع الفريق، كما تنتظره مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال نهاية الشهر الجاري.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0660 sec