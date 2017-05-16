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رقم الخبر: 193713 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 13:54 الاقسام: رياضة  
تشيلسي يضاعف احتفاله برباعية في واتفورد

تشيلسي يضاعف احتفاله برباعية في واتفورد

احتفل فريق تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على أرضه ووسط جماهيره من خلال الفوز المثير على ضيفه واتفورد 4/ 3 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل 3 /3 ولكن لاعب الوسط الاسباني سيسك فابريجاس تقمص دور البطولة وسجل هدف الفوز القاتل لتشيلسي قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

ونجح واتفورد في إدراك التعادل مرتين خلال المباراة حيث تقدم تشيلسي بهدف حمل توقيع المدافع المخضرم جون تيري في الدقيقة 20 ولكن بعد 4 دقائق فقط أدرك لاعب الوسط الفرنسي ايتيان كابوي التعادل لواتفورد.

وأضاف المدافع الاسباني الدولي سيزار ازبيليكويتا الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 36 ثم تكفل المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49.

ولكن واتفورد لم يستسلم ورد بهدف للمدافع الهولندي داريل يانمات في الدقيقة 51 ثم سجل المهاجم الإيطالي ستيفانو اوكاكا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 74.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة نجح فابريجاس في تسجيل هدف الفوز لتشيلسي بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.وأنهى واتفورد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه النمساوي سباستيان برودل بعدما عرقل بيدرو رودريجيز وهو منفرد بالمرمى.

وكان تشيلسي قد حسم رسميا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة الماضي من خلال الفوز على مضيفه وست بروميتش البيون بهدف دون رد.الفوز رفع رصيد تشيلسي في الصدارة إلى 90 نقطة بفارق عشر نقاط أمام أقرب ملاحقيه توتنهام صاحب المركز الثاني.وتجمد رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز السادس عشر لكن الفريق ضمن البقاء بالدوري الممتاز بعد هبوط هال سيتي وميدلسبره وسندرلاند.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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