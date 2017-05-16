احتفلت صحيفة "ليكيب"، بالنجم الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2016 / 2017.

وكشفت الصحيفة رقما قياسيا لإدينسون كافاني في تاريخ الدوري الفرنسي، وذلك بعدما سجل اللاعب هدفين على ملعب "جوفري جوشار" معقل نادي سانت إيتيان الأحد في المباراة التي انتهت بفوز الباريسيين بخماسية نظيفة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كافاني رفع رصيده إلى 19 هدفًا في المباريات التي خاضها باريس سان جيرمان خارج أرضه هذا الموسم بالدوري، ليكسر الرقم المسجل باسم جوسيب سكوبلار نجم أولمبيك مارسيليا بتسجيله 18 هدفًا موسم 1970 / 1971.

ورفع إدينسون كافاني بهذه الثنائية رصيده إلى 35 هدفًا في بطولة الدوري، ليتوج بجائزة هداف المسابقة.

وكان اللاعب الأوروجواياني قد مدد عقده مؤخرًا إلى صيف 2020 لينهي الجدل المثار حول إمكانيه رحيله عن صفوف العملاق الباريسي.