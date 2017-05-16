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رقم الخبر: 193711 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 13:51 الاقسام: رياضة  
برشلونة يكشف حقيقة الاتفاق مع فالفيردي

برشلونة يكشف حقيقة الاتفاق مع فالفيردي

كشف نادي برشلونة الإسباني حقيقة التوصل لاتفاق مع المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني لأتلتيك بيلباو لقيادة الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية الإثنين، أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع  فالفيردي، لقيادة الفريق الكتالوني لخلافة لويس إنريكي مدرب الفريق الكتالوني الحالي، الذي سيرحل نهاية الموسم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن متحدثًا باسم برشلونة نفى هذه الأنباء وقال: "لا يوجد شيء حتى نلعب نهائي الكأس، وينتهي الموسم كل شيء سيتقرر بعد هذا اليوم ويجب أن يمر عبر مجلس الإدارة".

ويفضل مسؤولو نادي برشلونة عدم الحديث عن اسم مدرب البلوجرانا المقبل إلا بعد نهاية الموسم، رغم إعلان إنريكي الرحيل منذ عدة أشهر.

ويتبقى لبرشلونة مباراتان فقط على نهاية الموسم، حيث يواجه إيبار يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من عمر الليجا، إلى جانب نهائي كأس الملك يوم 27 مايو/ آيار الجاري أمام ديبورتيفو ألافيس.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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