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رقم الخبر: 193710 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 11:25 الاقسام: رياضة  
ايران بصدد استضافة بطولة كاس أمم اسيا لكرة القدم عام 2030

ايران بصدد استضافة بطولة كاس أمم اسيا لكرة القدم عام 2030

أعلن وزير الرياضة والشباب الايراني مسعود سلطاني ان ايران قدمت طلبا بشان استضافة بطولة كاس أمم اسيا لكرة القدم في عام 2030 .

واشار سلطاني في تصريح صحفي له بعد ظهر الاثنين في مدينة بوشهر (جنوب) الى بدء عملية انشاء  45 ملعبا  خلال السنوات الماضية  في البلاد مبينا  افتتاح  10 ملاعب منها  و الاخرى قيد الانشاء.

ولفت الى تدشين ملاعب  "نقش جهان" في اصفهان بسعة 75 الف متفرج و "يادكار امام" في تبريز بسعة 50 الف متفرج و "بارس" في شيراز" بسعة 50 الف متفرج  مبينا ان هذه الملاعب و استاد "الغدير" في اهواز  بسعة 50 الف متفرج وملعب ثامن في مشهد بسعة 30 الف متفرج  يمهد الارضية  و الفرصة  لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستضافة بطولة كاس أمم اسيا في البلاد.

 واشار وزير الرياضة الى  العمليات التنفيذية  لانشاء  اضخم مركز دولي للرياضة المائية في بوشهر( جنوب ) مبينا ان عملية انشاء هذه المجموعة الرياضية انطلقت بتعاون مسؤولي محافظة بوشهر ووزارة الرياضة والشباب ومنظمة التراث الثقافي و الصناعات اليدوية والسياحة بحيث من شان المشروع ان يحول بوشهر الى مركز  كبير للرياضة المائية والشاطئية.

 
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مصدر الخبر: تسنيم للانباء
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