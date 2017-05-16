واشار سلطاني في تصريح صحفي له بعد ظهر الاثنين في مدينة بوشهر (جنوب) الى بدء عملية انشاء 45 ملعبا خلال السنوات الماضية في البلاد مبينا افتتاح 10 ملاعب منها و الاخرى قيد الانشاء.

ولفت الى تدشين ملاعب "نقش جهان" في اصفهان بسعة 75 الف متفرج و "يادكار امام" في تبريز بسعة 50 الف متفرج و "بارس" في شيراز" بسعة 50 الف متفرج مبينا ان هذه الملاعب و استاد "الغدير" في اهواز بسعة 50 الف متفرج وملعب ثامن في مشهد بسعة 30 الف متفرج يمهد الارضية و الفرصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستضافة بطولة كاس أمم اسيا في البلاد.

واشار وزير الرياضة الى العمليات التنفيذية لانشاء اضخم مركز دولي للرياضة المائية في بوشهر( جنوب ) مبينا ان عملية انشاء هذه المجموعة الرياضية انطلقت بتعاون مسؤولي محافظة بوشهر ووزارة الرياضة والشباب ومنظمة التراث الثقافي و الصناعات اليدوية والسياحة بحيث من شان المشروع ان يحول بوشهر الى مركز كبير للرياضة المائية والشاطئية.