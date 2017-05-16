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رقم الخبر: 193709 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 11:24 الاقسام: رياضة  
ايران ترفع رصيدها الى 25 ميدالية في دورة التضامن الاسلامي 2017
في صباح اليوم الرابع

ايران ترفع رصيدها الى 25 ميدالية في دورة التضامن الاسلامي 2017

رفعت ايران رصيدها من الميداليات في صباح اليوم الرابع من النسخة الرابعة لدورة ألعاب التضامن الاسلامي 2017 الى 25 ميدالية متنوعة.

فقد أحرز احسان حدادي الميدالية 25 في رمي القرص، وذلك بعد أن حل ثانياً في المسابقات الجارية صباح الثلاثاء ضمن هذه الفعاليات

وفي اليوم الثالث من دورة ألعاب التضامن الاسلامي 2017 المقامة في العاصمة الاذربيجانية باكو، أحرزت بعثة ايران المشاركة في الدورة، 7 ميداليات من مختلف الالوان (واحدة ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات).

فقد حصل الرياضيون الايرانيون الاثنين، ثالث ايام الدورة، على ميداليات في العاب الجمباز ورفع الاثقال والرماية.

ففي فئة الرماية بالبندقية من مسافة 50 مترا، وبالوضعيات الثلاث، أحرزت كل من نجمة خدمتي وإلهة أحمدي ومه لقا جام بزرك، ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بالترتيب. وفي فئة الرماية الحرة بالمسدس لمسافة 50 مترا أحرز محمد احمدي الميدالية البرونزية.

وفي الجمباز حصل هادي خناري نجاد على الميدالية البرونزية، فيما حصل سعيد رضا كيخا على الفضية.

وفي رفع الاثقال أحرز مجيد عسكري (فئة 69 كيلوغراما) الميدالية الفضية بتسجيله ما مجموعه 316 كيلوغراما (الخطف 139 كغم، والنتر 177 كغم).

وبهذا أصبح مجموع رصيد البعثة الرياضية الايرانية 24 ميدالية اشتملت على 5 ذهبيات و8 فضيات و11 برونزية، لتستقر في المرتبة الخامسة ضمن جدول الميداليات.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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