ويحتل المركز الثالث آسيوياً ايران تتأهل لبطولة العالم بكرة اليد الشاطئية في روسيا 2018 هزم منتخب ايران نظيره الفيتنامي بشوطين مقابل شوط وأحرز المركز الثالث ببطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية في تايلند يوم الاثنين، ليتأهل بذلك الى بطولة العالم روسيا 2018، وصعدت ايران لبطولة العالم بعد غياب دام 9 سنوات.