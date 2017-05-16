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|رقم الخبر: 193708
|تاريخ النشر: أيار 16, 2017
|الوقت: 11:24
|الاقسام: رياضة
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ويحتل المركز الثالث آسيوياً
ايران تتأهل لبطولة العالم بكرة اليد الشاطئية في روسيا 2018
هزم منتخب ايران نظيره الفيتنامي بشوطين مقابل شوط وأحرز المركز الثالث ببطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية في تايلند يوم الاثنين، ليتأهل بذلك الى بطولة العالم روسيا 2018، وصعدت ايران لبطولة العالم بعد غياب دام 9 سنوات.
يذكر أنه تعذر على منتخب ايران بلوغ المباراة النهائية لبطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية 2017 المقامة في تايلند، اثر خسارته امام منتخب عمان في الرميات الترجيحية بنتيجة 8-4 الاحد.
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