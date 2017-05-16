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رقم الخبر: 193708 تاريخ النشر: أيار 16, 2017 الوقت: 11:24 الاقسام: رياضة  
ايران تتأهل لبطولة العالم بكرة اليد الشاطئية في روسيا 2018
ويحتل المركز الثالث آسيوياً

ايران تتأهل لبطولة العالم بكرة اليد الشاطئية في روسيا 2018

هزم منتخب ايران نظيره الفيتنامي بشوطين مقابل شوط وأحرز المركز الثالث ببطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية في تايلند يوم الاثنين، ليتأهل بذلك الى بطولة العالم روسيا 2018، وصعدت ايران لبطولة العالم بعد غياب دام 9 سنوات.

يذكر أنه تعذر على منتخب ايران بلوغ المباراة النهائية لبطولة آسيا لكرة اليد الشاطئية 2017 المقامة في تايلند، اثر خسارته امام منتخب عمان في الرميات الترجيحية بنتيجة 8-4 الاحد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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