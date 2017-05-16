قال سفير ايران في بروناي عبد الحميد فكري يوم الاثنين ان سياسة الانفراج والتعامل مع الدول من السياسات الاقليمية والدولية لحكومة التدبر والأمل، والتي حولت الشيطنة والمؤامرات الى الرغبة والعلاقات المنطقية.

واشار السفير فكري في تصريح لارنا الى سياسة حكومة التدبر والأمل الخارجية خلال السنوات الاربع الماضية، وقال ان حكومة الرئيس روحاني التي تتصف بالتدبر والعقلانية، احبطت مخططات الاعداء من خلال الاصرار على المبادئ والدبلوماسية النشطة والناهضة وباجراء المفاوضات الماراثونية والشاقة.

وصرح ان هذا يحدث في ظل مشاركة الشعب في الانتخابات ودعمهم، وعبر اتخاذ السياسات المنطقية والواقعية . كل هذه الاجراءات تمهد لنمو وازدهار الاقتصاد في مستقبل ليس ببعيد.

وعلى اعتاب إجراء الانتخابات الرئاسية في يوم الجمعة 19 مايو، دعا السفير الايراني في بروناي ابناء الشعب الايراني الى المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات المهمة .