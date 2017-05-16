  • الثلاثاء ١٩ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 16, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193705 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 20:22 الاقسام: محليات  
السفير الايراني في بروناي: الحكومة الحادية عشرة أحبطت مخططات الأعداء

السفير الايراني في بروناي: الحكومة الحادية عشرة أحبطت مخططات الأعداء

قال سفير ايران في بروناي عبد الحميد فكري يوم الاثنين ان سياسة الانفراج والتعامل مع الدول من السياسات الاقليمية والدولية لحكومة التدبر والأمل، والتي حولت الشيطنة والمؤامرات الى الرغبة والعلاقات المنطقية.
واشار السفير فكري في تصريح لارنا الى سياسة حكومة التدبر والأمل الخارجية خلال السنوات الاربع الماضية، وقال ان حكومة الرئيس روحاني التي تتصف بالتدبر والعقلانية، احبطت مخططات الاعداء من خلال الاصرار على المبادئ والدبلوماسية النشطة والناهضة وباجراء المفاوضات الماراثونية والشاقة.
وصرح ان هذا يحدث في ظل مشاركة الشعب في الانتخابات ودعمهم، وعبر اتخاذ السياسات المنطقية والواقعية . كل هذه الاجراءات تمهد لنمو وازدهار الاقتصاد في مستقبل ليس ببعيد.
وعلى اعتاب إجراء الانتخابات الرئاسية في يوم الجمعة 19 مايو، دعا السفير الايراني في بروناي ابناء الشعب الايراني الى المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات المهمة .
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0788 sec