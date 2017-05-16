اعلن قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري ضرورة ان نصوت لمن لا يتنازل ولا يستسلم أمام الاعداء ويتصدى لاطماع وغطرسة اعداء البلاد.

وخلال كلمته امام العرض الصباحي لاركان القوة البرية اشار العميد حيدري الى ان نظرة القوة البرية للجندي هي نظرة احترام وقال ان الجندي هو زينة البلاد وانا لا اسمح بأي إساءة وسوء تصرف مع الجنود وساتصدى لكل من يرتكب اية اساءة بحق الجنود.

ولفت العميد حيدري الى أجواء الانتخابات بالبلاد وقال نحن مسؤولون عن اي صوت ندلي به في صناديق الاقتراع وعلينا ان نصوت للمرشح الذي يحرص على مصالح الثورة الاسلامية .

واكد ان اي صوت ندلي به في صناديق الاقتراع انما هو شوكة في عين الاعداء وقال انه واستنادا لتوصيات قائد الثورة الاسلامية يتوجب علينا ان نصوت لمن لايتنازل ولايستسلم امام الاعداء ويتصدى لاطماع وغطرسة اعداء البلاد.