اكد السفير الفرنسي في ايران (فرانسوا سنمو) ان بلاده كانت ضمن الدول الموقّعة على خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي)، مضيفاً: إن الحكومة الجديدة في باريس ستحترم هذا الإتفاق.

وجاءت تصريحات السفير الفرنسي في لقاء جمعه بمحافظ فارس، سيد محمد علي افشاني، الاحد بمدينة شيراز (مركز محافظة فارس).

واكد سنمو ان فرنسا تعد شريكا اقتصاديا جيدا بالنسبة لايران وتبذل جهودا حثيثة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ونوّه الدبلوماسي الفرنسي بالعقود (الكبرى) المبرمة بين طهران وباريس في مجال صناعة السيارات والطائرات؛ داعيا الى توقيع عقود أخرى بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى البلدين.

وفيما اكد على دور الغاز والنفط الهام في مجال التعاون المشترك، لفت سنمو الى مشاركة 35 شركة فرنسية في معرض طهران للنفط والغاز وما تمخض عنها من توثيق العلاقات بين هذه الشركات ونظيراتها الايرانية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، اكد السفير الفرنسي في ايران على مكانة شيراز ومحافظة فارس عالميا، وقال: إن شيراز تعتبر القلب الثقافي النابض لايران؛ وفارس هي مصدر الحضارة العظمى في العالم؛ داعيا الى تنمية العلاقات العلمية بين جامعة شيراز والجامعات الفرنسية.

من جانب آخر اكد محافظ فارس، خلال اللقاء، على توفر الظروف المؤاتية للتعامل الاقتصادي والتجاري بين المحافظة الايرانية وفرنسا؛ خاصاً بالذكر التعاون السياحي المشترك وذلك في ظل المحفزات السياحية الوفيرة التي ينعم بها الجانبان.

وقال افشاني: إن فارس ترّحب بالاستثمارات الفرنسية والتعاون التقني مع باريس؛ داعيا الى تطوير العلاقات العلمية والاكاديمية والطبية والهندسية بين الجانبين.

واردف قائلاً: نتوقع من فرنسا بحضارتها المتقدمة على باقي الدول الاوروبية وامريكا، ان تبادر وبشكل مستقل الى تنمية علاقاتها الدولية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جهة أخرى، وبشأن الإتفاق النووي ايضا قال السفير الجنوبي افريقي في طهران (وايت هد): إن تنفيذ الإتفاق النووي ادى الى تيسير العلاقات الثنائية ومصالح البلدين.

واضاف وايت هد في تصريح خلال اجتماع تجاري مشترك اقيم الاحد في غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة طهران، قائلاً: إن مستوى التبادل التجاري بين ايران وجنوب افريقيا شهد تراجعا في مرحلة الحظر.

وتابع الدبلوماسي الجنوب افريقي قائلاً: إن الحظر المفروض على ايران كان بمثابة الحظر على بلاده؛ مؤكدا على رغبة جنوب افريقيا في تطوير تدريجي لهذه العلاقات خلال مرحلة مابعد الحظر.

ولفت الدبلوماسي الجنوب افريقي الى مكانة ايران المرموقة اقتصاديا في الشرق الاوسط وامكانية وصولها الى منطقة اوراسيا وطريق الحرير؛ مؤكدا ان الاستفادة من هذه الفرص ستؤدي الى اختصار المسافة لتصدير البضائع المنتجة في بلاده الى هذه المناطق.

واكد وايت هد على تعاون ايران وجنوب افريقيا في مجال المشاريع المكملة وتقنية النانو؛ داعيا الى ابرام إتفاقية للتعاون بين وزارتي العلوم الايرانية والجنوب افريقية.