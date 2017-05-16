لقي 8 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الاثنين، مصرعهم في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية بتعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن 8 من مرتزقة العدوان لاقوا مصرعهم على أيدي الجيش واللجان الشعبية في تبة الدفاع الجوي والضباب بتعز.

وكانت قد تمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية، الأحد، من تدمير آلية عسكرية تابعة لقوى الغزو بقذيفة مدفعية شمال المخا، بالإضافة إلى قتل 2 من المرتزقة شرق المخا بتعز.

وفي غضون ذلك أستشهد طفل وأصيب 3 أطفال آخرين وامرأتين بجروح، الاثنين، جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة مأرب.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في مأرب باستشهاد طفل وجرح 3 آخرين بالإضافة إلى إصابة امرأتين في قصف مدفعي عشوائي استهدف منطقة ربيح في مديرية حريب القراميش.

يذكر أن مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي عادة ما يلجؤون إلى استهداف المدنيين وذلك للتغطية على هزائمهم في جبهات القتال أمام رجال الجيش واللجان الشعبية.

إلى ذلك ومع تزايد الحالات المصابة بوباء الكوليرا الآخذ في التفشي بوتيرة متسارعة منذ السابع والعشرين من أبريل الماضي في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أعلنت وزارة الصحة اليمنية حال الطوارئ صحيا في العاصمة صنعاء.

وبحسب بيانات وزارة الصحة فإن 8595 حالة يشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا، وحتى مساء الأحد 14 مايو توفي 115 شخصا في 14 محافظة دهمها الوباء أيضا، وقد تكون الاعداد غير الرسمية ضعف ذلك.

وبحسب وزارة الصحة فان عددا من المحافظات يقترب من وضع مشابه لما تعيشه العاصمة صنعاء لجهة اعتبار جميع مناطقها، مناطق أصابها وباء الكوليرا.

وبحسب ناطق وزارة الصحة الدكتور عبد الحكيم الخولاني لـ "قناة المسيرة " فإن رئيس المجلس السياسي صالح الصماد إطلع خلال لقائه قيادات وزارة الصحة في العاصمة صنعاء على هذا الموقف الصعب للوزارة ووجه بإمدادها بما يلزم لمواجهة المرض، وبالفعل قامت وزارة المالية بإمداد وزارة الصحة بنحو 50 مليون ريال في إطار مواجهة الوباء.

وطالب وزير الصحة الدكتور بن حفيظ الأمم المتحدة بالضغط بسرعة لفتح مطار صنعاء والسماح بدخول الأدوية وسفر المرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، كما جدد دعوة المنظمات الدولية إلى تقديم الدعم والمساعدة لمواجهة الكوليرا بصورة عاجلة.

كما توجه الناطق الرسمي لوزارة الصحة الى المواطنين في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات التي أصابها الوباء بالابتعاد عن المأكولات البادرة والاعتماد فقط على المأكولات الساخنة حتى ينحسر الوباء وللحد من معدل الإصابات، وإطلاق حملة لتعقيم مياه الابار وكافة مصادر المياه وشاحنات نقلها في العاصمة والمحافظات، ليست مجرد نصائح صحية، هي تكشف عن قناعة القائمين على القطاع الصحي بعد تجاهل نداء استغاثة بتوفير نحو 22 مليون دولار فقط، بان الرهان على مساعدة خارجية فاعلة ضرب من الماضي.