أعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إرجاء جلسة مجلس النواب التى كانت مقررة اليوم الإثنين، إلى نهار الإثنين فى التاسع والعشرين من شهر مايو الجارى بجدول الأعمال ذاته الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وكان نبيه برى قد استقبل، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى ومدير مكتبه نادر الحريرى والنائب جورج عدوان ، فى حضور الوزير على حسن خليل.

ورأت وكالات أنباء أن المفاوضات في قانون الانتخاب تتأزّم، ما يُصعّب الاتفاق على قانون جديد خلال الدورة العادية لمجلس النواب ويُحتّم فتح دورة استثنائية.

وكان الرئيس نبيه بري قد سحب مشروعه ليل الاحد، ، بعدما أتاه رئيس الحكومة والنائب جورج عدوان بتعديلات تفرّغ الاقتراح من مضمونه.

فقد انتهت ليل الاحد، المهلة التي كان قد حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي للاتفاق على مشروع قانون الانتخابات الذي قدّمه، والقاضي بانتخاب «مجلس نواب وطني»، باعتماد النسبية في 6 دوائر، وبإنشاء مجلس للشيوخ.

والرئيس بري، حسب تعبيره، قدّم كلّ ما لديه، ثم أرجأ رسمياً الجلسة النيابية التي كانت مُقرّرة الاثنين، وعلى رأس جدول أعمالها التمديد للمجلس النيابي، إلى 29 أيار، على أن تُعقد بجدول الأعمال نفسه. اللافت في البيان الصادر عن عين التينة الاحد.

وفي سياق آخر نظم المنتدى الثقافي الاجتماعي في بلدة العباسية بالتعاون مع منتدى البحرين لحقوق الانسان لقاءً تضامنياً مع الشعب البحريني تحت عنوان "تحية إكبار لآية الله الشيخ عيسى قاسم"، وذلك في قاعة المنتدى في بلدة العباسية بحضور نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، إلى جانب عدد من العلماء.

وأكد الشيخ دعموش أن "ما يجري في البحرين ليس حراكاً طائفياً ولا مذهبياً كما يزعمون، بل هم يستخدمون هذه التعابير كسلاح في مواجهة أي إنسان له حق، وهذا لن يثني على الإطلاق الشعب البحريني عن تحركه، ولن ينال من إرادة الثائرين أو الأحرار في البحرين"، معتبراً أن "إصرار السلطة على محاكمة الشيخ قاسم مغامرة متهورة بالغة الخطورة، لما يمثله الشيخ من مقام ديني وموقع كبير على مستوى الوطن والأمة، وضمانة حقيقية لحاضر البحرين ومستقبله، وقد بدأت حكومة البحرين تكتشف أن ما ترتكبه بحق الشيخ قاسم هو حماقة وغباء، وهذه الخطوة تدل على أن هذه السلطة قد وصلت إلى نهاية الطريق بالتعاطي مع شعبها، وهي بذلك توجه رسالة خاطئة جداً مفادها أن لا إصلاح ولا حقوق ولا حوار ولا أفق سياسي، وبالتالي فإنها تدفع الشعب البحريني إلى خيارات صعبة، ستكون عاقبتها وخيمة على هذا النظام الديكتاتوري الفاسد".

ودعا الشيخ دعموش الجميع إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني والبحريني واليمني، وشرح مظلومية هذه الشعوب المقهورة، والضغط على "إسرائيل" والسعودية وعلى حكومة البحرين لإعطاء هذه الشعوب حقوقها، وللكف عن العدوان، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين جميعاً.