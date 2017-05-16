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رقم الخبر: 193694 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 19:16 الاقسام: محليات  
جمهورية آذربايجان تثمن مساعدات ايران لمشردي الحرب في قرة باغ

جمهورية آذربايجان تثمن مساعدات ايران لمشردي الحرب في قرة باغ

ثمّن مساعد رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية آذربايجان علي حسن اوف المساعدات التي قدمتها الجمهورية الاسلامية الايرانية لمشردي الحرب الآذربايجانيين خلال حرب قرة باغ.
وخلال استقباله في باكو مساعد رئيس جمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن صفاري، اعتبر حسن اوف الذي يتولى ايضا رئاسة اللجنة الحكومية لمشردي الحرب بجمهورية آذربايجان، الصداقة والاخوة الحقيقية بانها تبرز دوما في الايام الصعبة وقال، ان المساعدات الانسانية التي قدمتها لجنة الامام الخميني (رض) وجمعية الهلال الاحمر الايراني لجمهورية آذربايجان خلال الايام الصعبة التي مرت بها في فترة حرب قرة باغ، ستظل خالدة.
واضاف، انه في تلك الايام الصعبة قدمت جمعية الهلال الاحمر الايراني مساعدات اكثر من الجميع حيث أقامت 7 مخيمات في مدن بيلة سوار وساعتلي وصابر اباد التي آوت اكثر من 50 الفا من مشردي الحرب.
واشار الى العلاقات الممتازة بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية وتطورها في جميع المجالات وقال، ان التعاون بين البلدين لا ينبغي ان يقتصر على الجانب الاقصادي بل يتوجب ان يشمل المجالات الانسانية ايضا.
من جانبه قال مساعد رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني خلال اللقاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد للتعاون مع جمهورية آذربايجان في جميع المجالات ومنها المساعدات الانسانية.
واشاد بدعم الحكومة الآذربايجانية لانشطة المركز العلاجي التابع لجمعية الهلال الاحمر الايراني، واعلن استعداد طهران لتبادل الخبرات في مجالات الاغاثة والانقاذ في الاحداث الطارئة وشوؤن التاهيل ومساعدة المعاقين والمرضى المعوزين.
واشار الى انشطة مستشفيات جمعية الهلال الاحمر الايراني في 14 دولة في العالم، مؤكدا ضرورة واهمية تطوير انشطة هذه المؤسسة في جمهورية آذربايجان.
وتناول الجانبان كذلك تطوير الخدمات التخصصية والسياحة الصحية وتوقيع اتفاق جديد ودراسة سبل التعاون بين الطرفين في مجال الشؤون الانسانية في جمهورية آذربايجان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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