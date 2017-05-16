اعلنت السفارة الايرانية لدى العراق عن تخصيص 6 مراكز اقتراع للرعايا والزوار والسياح الايرانيين في العاصمة العراقية بغداد؛ بالاضافة الى مراكز تصويت اخرى في منطقة كردستان العراق ومحافظات النجف وكربلاء والبصرة.

وقال رئيس القسم القنصلي بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق مجيد دانش ان قرار تخصيص مراكز الاقتراع الستة في بغداد تمخض عن الاجتماع الذي عقده السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي بمشاركة مسؤولي السفارة والخبراء والجهات المعنية بما فيها المؤسسات الثقافية الايرانية؛ مضيفا ان الهدف من هذه الخطوة يأتي في سياق اجراء انتخابات عظيمة يتسنى من خلالها لكافة الرعايا الايرانيين المتواجدين في العراق الادلاء باصواتهم.

وتشير التقارير ذات الصلة أيضا، الى تحديد مراكز اقتراع في المستشفيات بالاضافة الى صناديق متنقلة في بعض المناطق لدى العاصمة العراقية، وذلك خصيصا للرعايا الايرانيين الذين يعجزون عن التوجه الى مراكز التصويت (الستة) في بغداد.

بدوره أعلن القنصل العام الايراني في غوانتشو مركز محافظة قوانغدونغ خليل شيرغلامي عن حماس ورغبة الجالية الإيرانية في جنوب الصين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الثانية عشرة.

وفي مقابلة مع مراسل إرنا يوم الإثنين قال إنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين الجالية الإيرانية من المشاركة في الانتخابات التي ستجري في مقر القنصلية.

وأضاف أن المعلومات اللازمة حول المرشحين وفترة الاقتراع يتم عرضها حاليا على الموقع الإلكتروني للقنصلية .

يذكر أن محافظة قوانغدونغ والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 105 ملايين نسمة تعد واحدة من أكبر المحافظات الصينية من حيث عدد السكان وتعتبر المحافظة الإقتصادية للصين .