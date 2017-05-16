مستقبلاً ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة المرجع جوادي آملي: يجب أخذ دية القتل شبه العمد لشهداء فاجعة منى اكد المرجع الديني آية الله عبد الله جوادي آملي وجوب أخذ دية القتل شبه العمد ازاء الشهداء في فاجعة منى؛ داعيا المسؤولين في مؤسسة الحج والزيارة الايرانية بالتاكيد على ذلك خلال المفاوضات؛ مبينا ان سوء الادارة (من قبل المسؤولين السعوديين) كان السبب في وقوع هذه الفاجعة.