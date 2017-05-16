جاءت تصريحات آية الله جوادي آملي لدى استقباله ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة حجة الاسلام سيد علي قاضي عسكر، ورئيس مؤسسة الحج والزيارة الايرانية وحيد احمدي بمحافظة قم.
واكد المرجع الديني الايراني على أهمية مناسك الحج ودوره الكبير في كافة جوانب الحياة بالنسبة للمسلمين جميعا؛ داعيا المسؤولين الى تعزيز الجانب المعرفي لدى الزوار الايرانيين حيال مفهوم الحج وزيارة بيت الله الحرام والكعبة المشرفة بصفتها قبلة المسلمين.
وشدد اية الله جوادي املي على الحجاج الايرانيين برعاية الشؤون الاخلاقية واتباع تعاليم القران الكريم واهل البيت (عليهم السلام) بما يضمن كرامتهم طوال هذه الرحلة المقدسة؛ مبينا ان الادب يعتبر اللغة المشتركة التي تجمع بين شعوب العالم جميعا.