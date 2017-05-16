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رقم الخبر: 193691 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 19:10 الاقسام: محليات  
المرجع جوادي آملي: يجب أخذ دية القتل شبه العمد لشهداء فاجعة منى
مستقبلاً ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة

المرجع جوادي آملي: يجب أخذ دية القتل شبه العمد لشهداء فاجعة منى

اكد المرجع الديني آية الله عبد الله جوادي آملي وجوب أخذ دية القتل شبه العمد ازاء الشهداء في فاجعة منى؛ داعيا المسؤولين في مؤسسة الحج والزيارة الايرانية بالتاكيد على ذلك خلال المفاوضات؛ مبينا ان سوء الادارة (من قبل المسؤولين السعوديين) كان السبب في وقوع هذه الفاجعة.
جاءت تصريحات آية الله جوادي آملي لدى استقباله ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة حجة الاسلام سيد علي قاضي عسكر، ورئيس مؤسسة الحج والزيارة الايرانية وحيد احمدي بمحافظة قم.
واكد المرجع الديني الايراني على أهمية مناسك الحج ودوره الكبير في كافة جوانب الحياة بالنسبة للمسلمين جميعا؛ داعيا المسؤولين الى تعزيز الجانب المعرفي لدى الزوار الايرانيين حيال مفهوم الحج وزيارة بيت الله الحرام والكعبة المشرفة بصفتها قبلة المسلمين.
وشدد اية الله جوادي املي على الحجاج الايرانيين برعاية الشؤون الاخلاقية واتباع تعاليم القران الكريم واهل البيت (عليهم السلام) بما يضمن كرامتهم طوال هذه الرحلة المقدسة؛ مبينا ان الادب يعتبر اللغة المشتركة التي تجمع بين شعوب العالم جميعا.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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