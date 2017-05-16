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رقم الخبر: 193690 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 20:11 الاقسام: عربيات  
السودان و«يوناميد» يبحثان سبل ضم حركات دارفور إلى عملية السلام

السودان و«يوناميد» يبحثان سبل ضم حركات دارفور إلى عملية السلام

بحث وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير عبدالغني النعيم، مع الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة يوناميد، كنجسلي ماما بولو، الأوضاع في السودان وسبل ضم حركات دارفور إلى عملية السلام.

واستعرض النعيم خلال اللقاء الذي عقد، الأحد، آخر التطورات في السودان، وأهمها تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي ضمت كافة الأطياف السياسية والحركات التي شاركت في الحوار الوطني، حيث من المؤمل أن تعبر هذه الحكومة بالبلاد إلى الانتخابات العامة عام 2020 .

ومن جانبه، أطلع ماما بولو وكيل الوزارة، على جهوده في الاتصال مع قادة الحركات الدارفورية المتمردة وحواره معها، في مسعى لضمها إلى عملية السلام في السودان.

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/ وكالات
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