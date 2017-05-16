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رقم الخبر: 193689 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 19:02 الاقسام: محليات  
المدعي العام للبلاد: الاعداء لن يستطيعوا زعزعة الامن وتعكير صفو الانتخابات

المدعي العام للبلاد: الاعداء لن يستطيعوا زعزعة الامن وتعكير صفو الانتخابات

حذّر المدعي العام للبلاد، الشيخ محمد جعفر منتظري، من مخططات الاعداء الرامية لزعزعة الامن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا ان الشعب سيحبط هذه المحاولات.
واعلن منتظري، في تصريح ادلى به للصحفيين، حيازته معلومات حول محاولات الاعداء والمناوئين للثورة الرامية لزعزعة الامن اثناء اقامة الانتخابات إلا انهم عاجزون عن اتخاذ اية خطوات مؤثرة بهدف ارباك الوضع الامني.  
واكد ان هؤلاء لن يستطيعوا اتخاذ خطوات مؤثرة بهدف زعزعة الامن وتعكير صفو الانتخابات الا انهم ينبغي ان يعوا انهم سيتلقون صفعة مؤلمة اذا أرادوا التعرض لامن البلاد والشعب والانتخابات.
وشدد منتظري، ان رصد المسؤولين اللازم من جهة والحضور الواعي للشعب من جهة اخرى سيحبط اية مؤامرات.
واعرب عن امله بتسجيل الشعب لصفحة مشرقة اخرى من تاريخ الثورة الاسلامية بفضل المشاركة الملحمية في الانتخابات عبر التخطيط المناسب والطيب.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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