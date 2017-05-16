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رقم الخبر: 193688 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 20:11 الاقسام: عربيات  
الصومال.. مقتل 20 من عناصر "الشباب" بغارة جنوب البلاد

الصومال.. مقتل 20 من عناصر "الشباب" بغارة جنوب البلاد

قال مسؤول محلي في ولاية جوبالاند الصومالية (جنوب)، الأحد، إن "نحو 20 من مقاتلي حركة الشباب بينهم عناصر بارزة، قتلوا في غارة جوية شهدتها بلدة (كبيس) بإقليم غدو (جنوب غرب)".

وأضاف محمد محمود، رئيس إقليم غدو في تصريح للإعلام المحلي إن "الغارة الجوية وقعت مساء الاحد، ويعتقد أنها كينية استهدفت معقلا لحركة الشباب في بلدة كبيس على بعد كيلومترات فقد من مدينة جربهاري عاصمة (غدو) جنوب غربي البلاد".

وأكد المسؤول أن "طائرة عمودية أطلقت عدة صواريخ على معقل كان يتواجد فيه عناصر بارزة لحركة الشباب، ما أدى إلى مقتل نحو 20 من عناصره، إلى جانب خسائر جسيمة تعرض لها المعقل حيث سوت الغارة أجزاء منه بالأرض".

يذكر أن إقليم "غدو" كان يضم أكبر قاعدة عسكرية للقوات الكينية التي تعمل ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي للسلام في الصومال (أميصوم)، قبل انسحابها نتيجة هجمات مقاتلي الشباب.

 
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مصدر الخبر: مقديشو/ وكالات
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