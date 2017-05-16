ترددت أنباء في الأوساط البرلمانية الجزائرية، عن أن الأقرب للفوز بمنصب رئيس البرلمان الجزائري في دورته الجديدة قد تكون سيدة.

حيث كشف البرلماني عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حسن عريبي، عن أن مصادر سيادية أبلغته بأن المجلس الشعبي الوطني القـادم سترأسه امرأة، من دون أن يذكر اسم المعنية.

وقال موقع جريدة "الصوت الآخر" الجزائرية، إنه من الواضح أن المعنية هي وزيرة العلاقات مع البرلمان سابقا، ومتصدرة قائمة حزب جبهة التحرير الوطني – حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة -بولاية البليدة "غنية الدالية"، حيث تداولت الأوساط اسمها كخليفة محتملة للجلوس على كرسي العربي ولد خليفة، للعهدة التشريعية الثامنة في الجزائر، وتكون بذلك أول سيدة ترأس المجلس الشعبي الوطني في تاريخ الجزائر، في حين ينافسها اسم واحد على المنصب هو الحاج العايب، النائب لرئيس مجلس الأمة سابقا، ليكون رئيسا للمجلس الشعبي الوطني.