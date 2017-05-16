أعلنت القوات الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء الأحد، مسؤوليتها عن احتجاز سفينتين إيطالية ويونانية، بعد اختراقهما للمياه الإقليمية الليبية ودخولهما لمنطقة بحرية محظورة بالبلاد.

وقال النقيب في البحرية التابعة لقوات حفتر ميلاد ناجي: "احتجزنا سفينة إيطالية وأخرى يونانية، وكان ذلك فجر الأحد".

وأضاف أن "السفينتين اخترقتا المنطقة المحظورة الممتدة من سواحل منطقة الحنية ورأس الستين إلى درنة ورأس الهلال شرقي البلاد".

وأشار ناجي إلى أن "قارب البحرية المكلف بمراقبة الحدود البحرية الليبية هو من اكتشف ذلك، لمنع تزويد المجموعات الإرهابية في درنة بالسلاح".