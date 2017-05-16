ووفق ما ذكره مصدر محلي فإن المحكمة أدانتهم بازدراء القضاء واستخدام الإنترنت لبث فيديوهات تمس رجال القضاء.
وأيدت محكمة التمييز الحكم بالحبس 5 سنوات ضد المدير السابق لإدارة أمن الدولة الشيخ عذبي الفهد وكذلك الشيخ خليفة العلي، مالك جريدة وقناة الوطن اللتين أغلقتهما الحكومة قبل عامين، والشيخ أحمد الداوود.
وشمل الحكم أيضا مقربين منهم هم فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي. كما أيدت المحكمة الحكم على أحد المتهمين بالسجن 10 سنوات غيابي وحبس صحفي متهم سنة مع الشغل والنفاذ وتأييد حكم البراءة الصادر بحق المتهمين الآخرين وعددهم 6.