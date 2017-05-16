محكمة كويتية تؤيد الحكم الصادر بحق "قروب الفنطاس" أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم الاستئناف الصادر في حق ما يسمى "قروب الفنطاس" بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لعدد من المتهمين من بينهم ثلاثة من أبناء الأسرة الحاكمة.