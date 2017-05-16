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رقم الخبر: 193684 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 20:08 الاقسام: عربيات  
المغرب: اعتقال 1000 شخص في إطار الحرب على "الإرهاب"

المغرب: اعتقال 1000 شخص في إطار الحرب على "الإرهاب"

كشفت إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب عن أن 1000 شخص إعتقلوا في سجون البلاد، خلال العام 2016، في إطار قضايا التطرف و"الإرهاب".

وذكرت إدارة السجون، في تقرير حول حصيلة عملها العام الماضي، نشره موقع "اليوم"، أن عدد المعتقلين في إطار قضايا التطرف و"الإرهاب" سجل ارتفاعا في 2016 مقارنة مع العام 2015، الذي شهد اعتقال 723 شخصا.

وأشارت إدارة السجون إلى أنها تهدف لتحصين السجون حتى لا تصبح وسطا خصبا لترويج الأفكار المتطرفة، وأنها أطلقت برنامجا بالشراكة مع "الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، لمحاربة التطرف داخل السجون.

وكانت وزارة الداخلية ذكرت الأسبوع الماضي أن 1631 مواطنا يقاتلون في صفوف المجموعات "الإرهابية" بينهم 864 التحقوا بجماعة "داعش" الإرهابية، وأن 558 مغربيا لقوا حتفهم في سوريا والعراق.

 
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مصدر الخبر: الرباط/ وكالات
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