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رقم الخبر: 193683 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 18:09 الاقسام: دوليات  
إضراب في رومانيا احتجاجا على خفض الرواتب

إضراب في رومانيا احتجاجا على خفض الرواتب

نظم قرابة 20 ألفا من الموظفين التابعين لوزارة المالية في رومانيا يوم الاثنين، إضرابا عن العمل احتجاجا على مشروع قانون قد يؤدي إلى خفض رواتبهم.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن مشروع القانون المقترح يؤدي لخفض رواتب الموظفين التابعين للوزارة بنسبة تتراوح من 10 إلى 35 بالمائة، وفق نقابات العمال بالبلاد. ويطالب اتحاد النقابات العمالية حكومة البلاد بالإبقاء على الحوافز الحالية للموظفين والتي وفقا له تعكس أهمية العمل الذي ينفذه موظفو الوزارة وغيرها من المؤسسات التابعة لها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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