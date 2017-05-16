إضراب في رومانيا احتجاجا على خفض الرواتب نظم قرابة 20 ألفا من الموظفين التابعين لوزارة المالية في رومانيا يوم الاثنين، إضرابا عن العمل احتجاجا على مشروع قانون قد يؤدي إلى خفض رواتبهم.