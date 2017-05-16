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رقم الخبر: 193682 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 20:09 الاقسام: دوليات  
الإعلام يكشف أسماء مخبرين في آذربايجان

الإعلام يكشف أسماء مخبرين في آذربايجان

باشرت هيئة أمن الدولة في آذربايجان بالتحقيق بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية أسماء وألقاب عملاء سريين تعاونوا مع وزارة الأمن الوطني التي تم حلها قبل فترة.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة أن "بعض المواقع الالكترونية نشرت مؤخرا أسماء وألقاب أشخاص تعاونوا بشكل سري مع وزارة الأمن الوطني المنحلة". وأشارت الهيئة إلى أنه تم فتح تحقيق ضمن قضية جنائية تتعلق بكشف أسرار الدولة. وذكرت أن الأمر يتعلق بأشخاص مارسوا نشاطات تجسسية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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