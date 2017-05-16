الإعلام يكشف أسماء مخبرين في آذربايجان باشرت هيئة أمن الدولة في آذربايجان بالتحقيق بعد أن نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية أسماء وألقاب عملاء سريين تعاونوا مع وزارة الأمن الوطني التي تم حلها قبل فترة.