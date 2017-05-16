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رقم الخبر: 193681 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 20:10 الاقسام: دوليات  
وزير الخارجية النمساوي يقترح إجراء انتخابات

وزير الخارجية النمساوي يقترح إجراء انتخابات

قال وزير الخارجية النمساوي والزعيم الجديد للتيار المحافظ سيباستيان كورتس إنه سيلتقي مع المستشار كريستيان كيرن يوم الاثنين وسيقترح أن يدعوا معا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة .

وقال في مؤتمر صحفي " سألتقي مع المستشار كريستيان كيرن والرئيس (الكسندر) فان دير بيلين غدا وسأقدم اقتراحا. من وجهة نظري فإن الخطوة الأولى يجب أن تكون التوصل إلى قرار مشترك لإجراء انتخابات مبكرة. وأضاف أنه يريد إجراء الانتخابات بعد الصيف.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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