بغداد/نافع الكعبي: بمساندة طيران الجيش العراقي ولتوفير الغطاء الجوي اللازم أثناء المعركة، شنت قطعات الحشد الشعبي هجوماً واسعاً، الإثنين، على عدد من القرى المحيطة ببلدة القيروان، لملاحقة عناصر التنظيم في صحراء البلدة غربي الموصل، فيما تخوض القوات العراقية حرب شوارع في الأزقة وتواصل توغلها في أحياء جديدة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وسط فرار عشرات الدواعش البارزين مع عائلاتهم من حي (17 تموز) غربي المدينة، يأتي ذلك، في وقت ذكرت فيه مصادر وقادة من عناصر المعارضة السورية، ان الجيش السوري، نقل قوات إلى منطقة صحراوية قرب حدوده مع العراق والأردن.

وأكد مصدر أمني عراقي، في تصريح صحافي، أنّ "قطعات الحشد الشعبي، شنت هجوماً واسعاً على عدد من القرى المحيطة ببلدة القيروان للاقتراب من مركز البلدة، مبيّناً أنّ قطعات الحشد الشعبي واجهت مقاومة، من خلال الألغام والعبوات الناسفة التي وضعها "داعش" على الطرق والممرات الرئيسة، ولفت إلى استعانة فصائل الحشد الشعبي بطيران الجيش العراقي، لتوفير الغطاء الجوي اللازم أثناء المعركة.

من جهته، قال قائد طيران الجيش العراقي، الفريق الركن حامد المالكي: إنّ معارك القيروان تسبّبت بمقتل العشرات من عناصر داعش"، مضيفاً في حديث نقله الموقع الإلكتروني للحشد الشعبي، أنّ القتال إلى جانب الحشد، يكتسب خصوصية نظراً للعمليات الدقيقة التي تنفذّها"، بحسب قوله.

وبيّن أنّ "طيران الجيش نفّذ 28 طلعة جوية، في اليوم الأول من عمليات تحرير القيروان"، موضحاً أنّ الضربة الجوية تسبّبت بمقتل عناصر في "داعش"، فضلاً عن تدمير 18 عجلة و14 سلاح طراز أحادية.

ولفت المالكي، إلى أنّ الطيران العراقي، يلاحق عناصر تنظيم "داعش" الذين ابتعدوا عن القيروان، قائلاً: إنّ قطعات الحشد الشعبي تتعامل مع الطيران بشكل علمي ودقيق، وتقدّر الحاجة للإسناد الجوي"، مرجّحاً انتهاء معركة القيروان، خلال أيام.

وفي سياق متصل، قال أبو رقية الرميثي، مسؤول إعلام "لواء أنصار المرجعية"، المنضوية ضمن الحشد الشعبي، إنّ قوات الحشد الشعبي، تمكّنت من السيطرة على عشرات الكيلومترات في صحراء القيروان"، لافتاً، خلال تصريح صحافي، إلى وضع القبضة على المناطق التي يتمّ استعادتها من تنظيم "داعش".

من جانبه، قال حسين إياد الفضلي، القيادي في لواء “علي الأكبر”، التابع لقوات الحشد الشعبي للأناضول: قواتنا تمكنت من تحرير قرية تل قصب شرق القيروان، وكبدت عناصر داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات”.

وأضاف الفضلي: وتمكنت فصائل الهندسة التابعة للحشد من فتح ممرات آمنة في حقول الألغام شرقي ناحية القيروان، ما سمح بعبور عشرات العوائل إلى مناطق آمنة”.

وكان قائد الحملة العسكرية في الموصل، الفريق الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، الجمعة الماضي، عن انطلاق عملية عسكرية، تنفذّها قطعات الحشد الشعبي، في بلدة القيروان غرب الموصل.

يُشار إلى أنّ قوات الحشد الشعبي، كانت قد أعلنت في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن انطلاق عملياتها العسكرية في محور غرب الموصل، المتمثّل ببلدة تلعفر والمناطق القريبة منها.

* قيادي بالحشد: تصريحات البارزاني تصب في مصلحة داعش

في غضون ذلك، اكد القيادي ب‍الحشد الشعبي جواد الطليباوي، الاثنين، ان تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بشأن "قلقه" من تحرك قوات الحشد صوب الحدود السورية "تصب في مصلحة داعش".

وقال الطليباوي في حديث لـ السومرية نيوز: إن تصريحات صدرت من رئيس اقليم كردستان تعبر عن قلقه من تحرك الحشد الشعبي باتجاه البعاج والحدود السورية"، مبينا ان "تحرك الحشد باتجاه هذه المناطق جاء بناءً على اوامر القائد العام للقوات المسلحة".

واضاف الطليباوي: أن هذا القلق غير مبرر، وعلى البارزاني ان يقلق على الاراضي التي سيطرت عليها بعد عام 2003، وهكذا تصريحات تضع العراقيل بوجه الحشد وتصب في مصلحة داعش".

واضاف الطليباوي: أن الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية وصمام امان لاراضي محافظة نينوى ولن يسمح بإستقطاع اي منها"، لافتا الى ان "الحشد لو تمكن من تحرير البعاج والقيروان فهذا يعني انهاء وجود داعش في جزيرة الموصل وقطع خطوط الامداد والتواصل الخاصة بين الموصل وسوريا وسيمنع هروب عناصر التنظيم".

وأفادت وسائل اعلام كردية، الاثنين، ان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وجه قوات البيشمركة بعدم السماح لفصائل الحشد الشعبي باقتحام قرى ومناطق للايزيديين في قضاء سنجار.

* حرب شوارع وتحرير عدد من المناطق بالموصل

وعن سير المعارك غربي الموصل، أعلنت الشرطة الاتحادية، الاثنين، عن تحرير عدد من المناطق بالموصل ومعمل الغاز واستعادة 50% من الاقتصاديين و17 تموز.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان: إن قطعات الشرطة الاتحادية استعادت سيطرتها على 15 كم2 من مساحة المحور شمال غرب الموصل وحررت قرى حسونة ودجلة ومعمل غاز الموصل وشقق الهرمات والهرمات الأولى والهرمات الثانية والهرمات الثالثة والهرمات الرابعة".

وأضاف جودت: أن الشرطة الاتحادية حررت أيضا 50% من الاقتصاديين و17 تموز وتقدمت وفق تكتيكات عسكرية تضمن تحرير الأرض والمدنيين وفق السقف الزمني المحدد باتجاه مناطق العريبي والرفاعي والزنجيلي شمال المدينة القديمة".

وتابع: أن قوات الرد السريع شرطة اتحادية سيطرت على اكبر معمل لتصنيع المتفجرات الكيماوية وفككت عشرات العبوات المصنعة في منطقة 17 تموز".

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني: إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب (قوات النخبة في الجيش) تواصل توغلها في حي الرفاعي شمال غربي المدينة، وتعاملت مع ثلاث سيارات مفخخة، وقتلت 13 مسلحا”.

وتابع: أن قوات الرد السريع (تابعة لوزارة الداخلية) والشرطة الاتحادية تخوض حرب شوارع ضد مسلحي داعش في أزقة وشوارع حي العريبي.. الأمور تحت السيطرة، والتنظيم شارف على الانهيار”.

وأعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل من التنظيم، الفريق الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، شن هجوم واسع، والتوغل في أربعة أحياء غربي الموصل، مركز محافظة نينوى.

* القوات الأمنية تحرر93% من أيمن الموصل

وحررت القوات الأمنية 93 % من مسافة الساحل الأيمن لمدينة الموصل بعد 210 أيام، إذ بلغ عدد الأحياء المحررة 59 حياً بينما يحتل داعش 10 أحياء ويبلغ عدد قتلى التنظيم اكثر من ألف قتيل، وشاركت في عمليات التحرير قوات جهاز مكافحة الارهاب والجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية والحشد الشعبي بالإضافة إلى طيران الجيش والقوة الجوية والتحالف الدولي، ونزح ما يقارب 400 ألف شخص نازح من الساحل الأيمن، وفقاً لوزارة الهجرة والمهجرين

* هروب 60 داعشياً ومقتل 13 غربي الموصل

قال مصدر أمني عراقي: إن 60 من عناصر تنظيم داعش البارزين فروا مع عائلاتهم من حي (17 تموز) غربي مدينة الموصل (لم يحدد وجهتهم)، فيما قتل 13 عنصرا آخرين في حي الرفاعي شمال غربي المدينة”. ولم يتسن للأناضول على الفور التثبت من هذه المعلومات من مصدر آخر.

ونقلا عن مصادر محلية ما تزال في مناطق خاضعة لداعش، أضاف النقيب في قوات الشرطة الاتحادية، رسول طه الأحمدي،، في تصريح للأناضول، أن “حالة من التخبط والخوف تسيطر على عناصر داعش في الأحياء المتبقية بالمحور الشمال الغربي للموصل”. ومضى قائلا: وفق معلومات وردت إلى غرفة الاستخبارات المركزية من مصادر خاصة فإن التنظيم أبقى في حي 17 تموز (أول حي احتله في الموصل عام 2014) على عناصر صغار السن ليسوا من أهل المنطقة، ويعتمدون في تحركاتهم على معلومات ترد إليهم عبر الهاتف من المسؤولين عنهم”.

* مقتل اربعة انتحاريين تسللوا الى مدينة حديثة

من جهة اخرى، اعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، الاثنين، عن مقتل أربعة انتحاريين من "داعش" تسللوا الى مدينة حديثة غربي الأنبار.

وقال المحمدي في حديث صحافي: إن أربعة انتحاريين من داعش تسللوا الى مدينة حديثة (160كم غرب الرمادي)"، مبينا أن "قوة من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر قامت بمحاصرتهم بأحد الهياكل غربي المدينة".

وأضاف المحمدي: ان القوة تمكنت من قتل الانتحاريين الأربعة بعد محاصرتهم".

يذكر أن قضاء حديثة بالأنبار تسيطر عليه القوات الأمنية والعشائر، فيما تصد تلك القوات بين الحين والأخر هجمات لتنظيم "داعش" على القضاء وتقتل عدد من الانتحاريين الذين يرمون التسلل الى المدينة.

* داعش يحرق حقول الحنطة في قرى شرق صلاح الدين

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، بان تنظيم "داعش" حرق حقول الحنطة في قرى مبارك الفرحان شرق المحافظة، مبينا ان ذلك جاء انتقاما من صمود الأهالي ورفضهم لأفكاره المتطرفة.

وقال المصدر في حديث صحافي: ان تنظيم داعش أحرق أكثر من 60 دونما من حقول الحنطة في قرى مبارك الفرحان شرق صلاح الدين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: ان إحراق الحنطة من قبل داعش جاء انتقاما من أهالي القرى بسبب صمودها ووقوفها بوجه أفكار التنظيم المتطرفة وفرض حصار اقتصادي على القرى المحررة".

* عرب كركوك يدعون لإطلاق عمليات تحرير الحويجة

دعت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، رئيس الوزراء حيدر العبادي لإطلاق عمليات تحرير الحويجة "فوراً"، مبدياً مخاوفه من جعل الحويجة وتأخير تحريريها جزءاً من مشاكل وصراعات البلاد السياسية، وفيما أكد أن التنظيم اعدم وغيّب واعتقل خمسة الآف مدني وعنصر امني سابق في مناطق جنوبي كركوك وغربيها.

وقال رئيس المجموعة برهان مزهر العاصي في حديث لـ السومرية نيوز: اننا نتوجه بدعوتنا للقائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي بإطلاق عمليات تحرير الحويجة فورا"، لافتاً الى أن "تنظيم داعش بدأ اليوم بأوسع عمليات تفخيخ للطرق الرابطة بين قضاء الحويجة وكركوك وطريق الرياض تكريت وطريق الرشاد تكريت وطريق الحويجة الفتحة".

وأضاف العاصي: أن داعش لغّم جميع منافذ ومقتربات الطرق لمنع القوات الامنية من التقدم واعاقتها في حال اطلاق تحرير الحويجة، فضلاً عن منعه العوائل من الهرب"، مشيراً الى أن "داعش بدأ اليوم ايضا بمصادرة وسرقة محتويات منازل مئات العوائل التي هربت الى كركوك منذ احداث حزيران العام 2014 كونها غادرت دون موافقه التنظيم وتركت ارض الخلافة وذهبت الى بلاد الكفر بحسب رؤيته".

يذكر أن تنظيم داعش ما زال يسيطر على قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والعباسي والزاب والرياض، وتعتبر تلك المناطق معاقل التنظيم المهمة التي يتخذها قاعدة لمهاجمة محافظة صلاح الدين وأطراف كركوك.

* إصابة مدنيين بانفجار ناسفة شمالي بغداد

وفي العاصمة بغداد، أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق شعبية في منطقة الشعب شمالي بغداد انفجرت، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين".

وكان شهود عيان افادوا، الاحد باستشهاد مدني عراقي وإصابة أربعة أخرين جراء انفجار سيارة مفخخة ظهر الاحد في حي الكرادة ببغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): إن دوي انفجار سيارة مفخخة سمع في الكرادة الشرقية قرب جسر شارع الربيعي المؤدي الى حي زيونة ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين في حصيلة أولية “.وأضافوا: أن سيارات الشرطة هرعت الى مكان الانفجار”.

* نيجرفاني البارزاني يستقبل المبعوث الخاص لترامب

أكد رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بريت ماكغورك، متانة العلاقات بين الجانبين.

وأفاد الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان في بيان، بأن نيجيرفان البارزاني استقبل مساء الاحد 14‏/5‏/2017 "‏المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الامريكية في التحالف الدولي للحرب ضد ارهابيي داعش بريت ماكغورك والوفد المرافق له والذي تألف من السفير الامريكي في العراق والقنصل العام للولايات المتحدة في أربيل".

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين أربيل وواشنطن ومعركة الموصل والوضع الداخلي في اقليم كوردستان وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.