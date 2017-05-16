* إستطلاع للرأي: نحو 67 بالمائة من الشعب سيشاركون في الإنتخابات الرئاسية

أعلن رئيس لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أنه يوجد 56 مليونا و410 آلاف ناخب في ايران.

وخلال ملتقى مفتشي ومندوبي قائممقاميات محافظة طهران، قال علي اصغر احمدي أن هناك 56 مليونا و410 آلاف ناخب في البلاد، متوقعا ان تبلغ نسبة المشاركة بين الناخبين 57 بالمائة.

وأضاف: بغض النظر عمن يتم انتخابه، فمن المهم ان تزداد نسبة المشاركة، وهذا الموضوع يؤدي الى زيادة أمننا القومي في مواجهة المؤامرات.

وتابع: لابد من تنفيذ القانون بدقة.. وقد بلغت نسبة الشكاوى من المجموعات والاشخاص تقريبا ثلث المرحلة السابقة، وبالطبع فإننا لن نتجاوز عن مخالفات أي كان، والجميع مكلفون بمواجهة المخالفات.

وأردف: ان قوى الامن الداخلي تتولى مسؤولية توفير أمن الانتخابات ومراكز التصويت، وأينما استدعت الحاجة تتم الاستفادة من القوات الاخرى بالتنسيق مع هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة من اجل توفير الامن.

من جانبه آخر أجرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إستطلاعاً للرأي خلال اليومين 7 و8 من آيار مايو الجاري تبين من خلاله إن 67 بالمائة من الشعب الإيراني سيشاركون في هذه الإنتخابات.

وأشارت الوكالة الى أن نسبة المشاركة قد ازدادت 3 بالمئة مقارنة مع يومي 11 و12 من نفس الشهر متوقعة أن يرتفع حجم المشاركة أكثر فأكثر خلال الأيام القادمة.

ولفتت إرنا الى أن العينات التي أجريت عليها الإستطلاع بلغت 6 آلاف و89 عينة أخذت بصورة عشوائية وعبر مليء الاستمارة .

وقد أعلن خلال الإستطلاع 66،7 بالمئة من المشاركين رغبتهم في المشاركة في الإنتخابات فيما أعلن 16،2 بالمئة بأنهم لم يقرروا المشاركة بعد.

وخلال الإستطلاع أعرب 27،8 بالمائة من العينات أنهم سيصوتون للإصلاحيين فيما أعلن 23،3 للمبدئيين و14 بالمائة للمعتدلين.

كما أعرب 20،7 بالمائة من العينات أنهم لا يتفقون مع أي من الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات فيما أعلن 14،2 بالمائة أنهم لا يعرفون شيئاً عن هذا الموضوع.

وأعلن 63،4 بالمائة من العينات أنهم قد اختاروا مرشحهم فيما أعلن 36،6 بالمائة بأنهم لم يقرروا بعد.