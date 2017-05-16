قال المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء محمد خدادي، ان التطوير السياحي في البلاد يرتبط بشكل مباشر مع عملية انتاج المعلومات والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اللقاء بين خدادي ومساعدة رئيس الجمهورية، رئيسة مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في ايران زهرا احمدي، التي زارت مقر وكالة ارنا بطهران.

وفيما اكد على تظافر الجهود بين المؤسسات الايرانية المعنية بالنشاط السياحي والتنسيق بينها لتحقيق الاهداف المرجوة في هذا المجال، دعا المدير العام لـ ارنا الى اعداد برامج وخطط تحفيزية لاستقطاب السياح الاجانب والاستثمارات الاجنبية في المشاريع السياحية داخل البلاد.

واكد خدادي في هذا الخصوص على اهمية انتاج المعلومات الخاصة بالترويج السياحي وتظافر الجهود المشتركة بين المؤسسات المعنية بالنشاط السياحي في ايران.

الى ذلك، قالت السيدة احمدي رئيسة مؤسسة التراث الثقافي والسياحة الايرانية في هذا اللقاء، ان الجهود متواصلة لإعداد برامج وسياسات تنموية بهدف التطوير السياحي في ايران؛ مبينة ان السياحة تضطلع بدور كبير في توفير فرص عمل مستدامة وتناقل الثقافة الايرانية الاسلامية مع باقي البلدان.

واشارت المسؤولة الايرانية الى تعليمات رئيس الجمهورية في مجال اهمية السياحة وتأكيده على المسؤولين في البلاد بضرورة اهتمام وتعزيز الجهود في هذا الاطار.

وقالت السيدة احمدي ان عملية الانتعاش السياحي في ايران مرهونة بالتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية بما فيها مؤسسات القطاع الخاص.