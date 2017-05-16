قفزت أسعار النفط أكثر من إثنين بالمئة، اليوم الاثنين، إلى 52 دولاراً بعد أن قال وزيرا الطاقة في السعودية وروسيا، أكبر دولتين منتجتين للخام في العالم، ان ثمة ضرورة لتمديد تخفيضات الإنتاج لتستمر في عام 2018.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، يوم أمس، في بكين: ان التخفيضات ينبغي أن تمدد لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس/ آذار 2018. وهي فترة أطول من خيار تمديد التخفيضات لمدة ستة أشهر الوارد في اتفاق بين (أوبك) والمنتجين من خارجها.

وبلغ سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 04ر52 دولار للبرميل بارتفاع 20ر1 دولار بحلول الساعة 47ر08 بتوقيت غرينتش، وسجل خلال التعاملات 26ر52 دولار وهو الأعلى منذ 26 أبريل/ نيسان. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 18ر1 دولار إلى 02ر49 دولار للبرميل.

هذا وارتفع الذهب مع تنامي الطلب على المعدن نتيجة للتوترات السياسية الأمريكية والتجربة الصاروخية الناجحة لكوريا الشمالية والهجمات الالكترونية واسع النطاق، في حين دفعت بيانات أمريكية أضعف من التوقعات الدولار وعائدات السندات للهبوط.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 49ر1231 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01ر11 بتوقيت غرينتش ليصبح في سبيله لتحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجل أقل مستوى في ثمانية أسابيع الأسبوع الماضي عند 81ر1213 دولار للأوقية.

وفي العقود الأمريكية الآجلة، ارتفع الذهب 3ر0 بالمئة إلى 20ر1231 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة واحداً بالمئة في المعاملات الفورية إلى 62ر16 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 3ر1 بالمئة إلى 25ر929 دولار، مسجلاً زيادة أربعة بالمئة من أقل مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر 1ر889 دولار المسجل في الرابع من مايو/ أيار. وصعد البلاديوم 8ر0 بالمئة إلى 5ر811 دولار للأوقية.