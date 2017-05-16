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رقم الخبر: 193673 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
طهران وسيئول ماضيتان في تعزيز التعاون المالي

طهران وسيئول ماضيتان في تعزيز التعاون المالي

أعلن المدير التنفيذي لشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية عن تشكيل ورش عمل للربط بين سوقي إيران وكوريا الجنوبية للأوراق المالية.

وقال محمد رضا محسني، خلال إجتماع عقد بحضور المدير التنفيذي لبنك ملت لدراسة سبل تطوير التعاون بين سوق رأس المال الإيرانية والأسوال المالية العالمية: ان شركة الإيداع المركزي قد أجرت مشاورات عديدة خلال العامين الماضيين مع الجانب الكوري الجنوبي لربط السوقين في البلدين. كما أشار محسني إلى التعاون بين شركة الإيداع المركزي ومجموعة بورصة أثينا (ATHEX Group) بهدف إعداد نموذج عملي لربط سوقي رأس المال الإيرانية واليونانية، داعياً إلى تشكيل ورش العمل المشتركة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبنك ملت: ان تنفيذ الإتفاق النووي زاد من نشاطات البنك الدولية بشكل ملحوظ. مضيفاً: انه قد افتتح فرع بنك ملت في عاصمة كوريا الجنوبية سيئول وهو من شأنه تطوير التعاون في إطار ربط سوقي المال في البلدين، مرحباً باقتراح بشأن تشكيل ورش العمل المشتركة لزيادة التداولات الدولية بين إيران والأسواق المالية العالمية.

 
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