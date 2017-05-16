توقعت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، بلوغ إجمالي إنتاجها نحو 59 مليون طن بقيمة 17 مليار دولار في العام الايراني الجاري (ينتهي 20 مارس/ آذار 2018).

وأضافت بيانات الشركة أن 67 بالمئة من حجم الإنتاج المتوقع سيختص بالصادرات و33 بالمئة لتغطية طلب السوق المحلية.

من جهة أخرى، ذكرت الشركة أن إجمالي إنتاج العام الايراني المنقضي 20 مارس/ آذار 2017، بلغ 6ر50 مليون طن، فيما الطاقة الإنتاجية وصلت لمستوى 9ر61 مليون طن. ولفتت البيانات الى أن مبيعات العام الماضي بلغت 6ر27 مليون طن، تم تصدير 4ر20 مليون طن منها الى الخارج وبيع 2ر7 مليون طن في السوق المحلية.

وقدّرت الشركة إجمالي قيمة الصادرات البتروكيماوية في العام المنصرم بـ5ر9 مليار دولار والمبيعات المحلية بـ8ر163 تريليون ريال (الدولار = 32440 ريالاً).

على صعيد آخر، أظهرت بيانات مبدئية من إدارة الجمارك بكوريا الجنوبية، أن واردات البلاد من النفط الخام الإيراني بلغت 4ر1 مليون طن في أبريل/ نيسان بزيادة 5ر63 في المئة عن العام الماضي. ويعادل ذلك 3ر10 مليون برميل يومياً، وفقاً لحسابات رويترز.

واستوردت كوريا الجنوبية -خامس أكبر مشتر للنفط في العالم- 3ر11 مليون طن من الخام في المجمل الشهر الماضي، مقابل 12 مليون طن قبل عام، بحسب البيانات. وستنشر شركة البترول الوطنية الكورية -التي تديرها الدولة- البيانات النهائية لواردات البلاد من النفط الخام في أبريل/ نيسان في وقت لاحق هذا الشهر.